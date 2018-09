Un texte de Joëlle Girard

La caravane de Jean-François Lisée s'est rendue à Terrebonne samedi matin, une circonscription généralement acquise à son parti, mais où le député sortant Mathieu Traversy est chauffé par le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Pierre Fitzgibbon. Le chef péquiste y a pris la parole, au cours d'un déjeuner militant, disant vouloir lancer « l'opération convaincre ».