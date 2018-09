Les séparatistes ont lancé de la poudre colorée pendant leur manifestation, recouvrant trottoirs, voitures et boucliers de police. La panoplie de couleurs vives contrastait avec la violence des deux parties.

Deux manifestants ont été arrêtés. Les autorités soutiennent que 6000 séparatistes ont pris part à l'action.

Les indépendantistes ont lancé des projectiles aux agents. Ces derniers ont utilisé des matraques pour les maîtriser.

La journée avait commencé par la marche organisée par une association policière, JUSAPOL, qui réclame une augmentation de salaire pour la police nationale et pour la Garde civile. À l’heure actuelle, les agents régionaux de la Catalogne sont mieux rémunérés.

Contre-manifestation

La situation a dégénéré lorsqu’un séparatiste a lancé de la peinture mauve à un des marcheurs, ce qui a amené les policiers à former une barrière humaine.

« Je fais un appel au calme. Cette ville a toujours voulu que tous puissent exercer leur liberté d’expression », a déclaré la mairesse de Barcelone, Ada Colau, à une station locale de radio.

La journée avait commencé par une manifestation pour soutenir la police. Photo : Getty Images/Pau Barrena

L’action menée par JUSAPOL survient 48 heures avant des actions prévues par les séparatistes pour célébrer le référendum de l’an dernier, qui s'était déroulé malgré l’interdiction du plus haut tribunal d’Espagne.

La journée du vote s’était terminée dans le chaos et la violence par des confrontations entre des agents de la police nationale et de la Garde civile et des manifestants. Des centaines de personnes avaient été blessées.

Soutien des forces de l’ordre

La marche initiale de samedi visait aussi à soutenir les forces policières qui avaient dû intervenir le 1er octobre dernier, ce qui a contribué à motiver les séparatistes à agir.

Ceux qui étaient en service pendant le référendum « ne faisaient que leur devoir; ils sont maintenant sous pression et nous devons les soutenir », a indiqué un porte-parole de JUSAPOL.

À l’opposé, un député sécessionniste de l’extrême gauche a déclaré que la marche policière de samedi était « une insulte pour le peuple catalan ».

Ils sont venus ici pour se remémorer la violence qu'ils ont employée. Vidal Aragones, député du parti de gauche CUP

Les plus récents sondages montrent que les 7,5 millions de Catalans sont encore très divisés sur la question de l’indépendance.