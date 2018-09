Il s’agissait d’ailleurs de la même tornade qui a touché Arlington Woods, Craig Henry et la station de transformation d’Hydro One de Merivale, affirme Environnement et Changement climatique Canada.

L’agence fédérale indique que les vents s’étaient amenuisés avant d’atteindre le secteur, malgré que des arbres et d’autres biens eurent été fortement endommagés.

Abdullah Aldalati​ a posé des questions au nom de ses voisins du secteur du chemin Pennard.

Je suis très béni parce que j’ai des voisins dont les maisons n’ont plus de toit ou dont les fenêtres ont été fracassées. Pour moi, c’est essentiellement le revêtement extérieur de ma maison et ma cour arrière , a-t-il dit. Ma plus grande inquiétude c’est le nettoyage des débris, l’enlèvement des arbres qui sont tombés.

Des employés de la Ville d’Ottawa ont affirmé que des équipes vont ramasser les arbres s’ils sont laissés en bordure de route. La Ville travaille aussi avec des bénévoles, surtout à Dunrobin et Barrhaven, afin de retirer des débris de terrains.

Risques liés à l’amiante

La Ville évalue aussi les risques liés à la présence d’amiante dans les plus vieilles résidences endommagées par les tornades.

Si de l’amiante se retrouve dans la communauté, c’est un risque , a dit Pierre Poirier, le chef de la Sécurité et de la Gestion des mesures d'urgence d’Ottawa.

Le chef de la Sécurité et de la Gestion des mesures d'urgence d’Ottawa, Pierre Poirier. Photo : Radio-Canada/Matthew Kupfer/CBC

Nous avons parcouru le rôle d’évaluation foncière afin de trouver les maisons construites avant 1980 pour voir quelles d’entre elles sont endommagées. Nous pourrons aviser les propriétaires , a-t-il dit.

La Ville indique qu’un groupe a été mis en place pour remplacer les arbres tombés en raison des tornades. Le groupe commencera par les propriétés de la Ville, mais pourrait éventuellement aider les propriétaires de maisons.

Soutien psychologique

Amy Chen a assisté à la réunion au nom de ses parents, dont le toit de la résidence et des fenêtres de la chambre à coucher ont été fracassées lors de la tempête. Elle est inquiète du traumatisme qu’a pu créer l’incident.

Quand c’est venteux, ils ne sortent pas et ne poursuivent pas leurs activités normales , a-t-elle dit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour les aider à réintégrer leur vie normale?

Santé publique Ottawa et l’Équipe ontarienne des services médicaux d'urgence ont indiqué que des services de consultation sont disponibles à travers leurs organismes. Santé publique Ottawa a aussi accès à un service de traduction.

Deux séances d’information additionnelles se tiennent samedi, à l’église de Woodvale au 205, route Greenbank de 11 h à 13 h, et à l’École secondaire West Carleton au 3088, route Dunrobin, de 15 h 30 à 17 h 30.

« Comme s’il avait neigé »

Les conseillers municipaux Diane Deans et Riley Brockington ont parlé à la réunion, tout comme le maire d’Ottawa, Jim Watson. M. Brockington a raconté où il se trouvait lors des tornades et les dommages qu’il a vus au complexe de la coopérative d'habitation Quarry.

Nous avons vu leurs pins, vieux de 30 ou 40 ans, tombés ou accotés sur les maisons des gens , a soutenu M. Brockington.

Leur cour arrière était dans un tel état que c’est comme s’il avait neigé. Il y avait de la laine isolante de tous les greniers partout au sol, qui couvrait les voitures. Environ 18 résidences ont perdu leur toit complètement ou en partie , a-t-il dit.



Avec les informations de Matthew Kupfer