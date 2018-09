Du côté de l’Europe, trois des quatre duos deux balles-meilleure balle ont signé des victoires aux dépens des paires américaines. Du coup l’Europe se retrouve en avant 8 à 4 à mi-parcours de cette confrontation internationale.

La journée a commencé avec la victoire serrée de Rory McIlroy et Sergio Garcia 2-1 face à Tony Finau et Bruce Koepka.

Ces derniers y sont allés d’une belle remontée avec des gains aux trous 14, 15 et 16. Mais l’Europe a refermé la brèche au 17e.

Quelques instants plus tard, Paul Casey et Tyrrell Hatton resserraient l’emprise européenne en l’emportant 3 et 2 devant Dustin Johnson et Rickie Fowler.

Le « Tigre » mord encore la poussière

La guigne historique de Tiger Woods en Coupe Ryder lui colle à la peau.

Aux côtés de Patrick Reed, il a subi son deuxième revers en autant de jours, baissant pavillon 4 et 3 face aux irrésistibles Francesco Molinari et Tommy Fleetwood.

Ce point était le 8e sans riposte pour l’Europe, du jamais vu dans l’histoire de cette compétition.

La sélection menée par le capitaine suédois Thomas Björn n’a plus besoin que de 6 ½ points pour mettre la main sur la célèbre coupe.

Le dernier duel de la matinée a vu Dustin Thomas et Jordan Spieth mettre un frein au tsunami et sauver l'honneur américain avec un gain de 2 et 1 devant Ian Poulter et John Rahm.

À lire aussi: L’Europe se hisse en tête à la Coupe Ryder

Pour la séance d’après-midi, l’Europe ira de l’avant avec les mêmes paires qui ont dominé leurs rivaux des États-Unis dans la 2e séance, vendredi.

Dans le camp américain, Jim Furyk a choisi de laisser de côté le gaucher Phil Mickelson, Rickie Fowler, Patrick Reed et Tony Finau.