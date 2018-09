Un texte de François Le Blanc

Pour cette première de la saison, la cérémonie d’avant-match a duré plus de 45 minutes et a fait place à l'histoire et à la culture de Moncton.

Un chant traditionnel autochtone a ouvert la soirée. Ensuite les Jeunes chanteurs d’Acadie ont entonné l’hymne national acadien, Ave Maris Stella.

Les artistes ont conclu avec une version symphonique de Rue Dufferin qui a reçu beaucoup d’applaudissements.

Toutes les cultures ont été représentées lors de l'ouverture du Centre Avenir. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

L’entrée des amateurs de hockey dans le nouvel amphithéâtre s’est faite rondement, presque sans anicroche, au grand soulagement de plusieurs.

Les échos des premiers événements tenus au Centre Avenir soulevaient un peu de crainte chez les amateurs de hockey. Lors des spectacles de Keith Urban et de Chicago, des spectateurs se sont plaints du temps d'attente nécessaire pour entrer et s'installer à leur siège.

Une partie de la foule au Centre Avenir. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

L'un d'eux, Marc Lanteigne, de Dieppe, n’a que bons mots pour cette soirée inaugurale de hockey.

J’étais moins habitué à ça comparativement au Colisée, mentionne-t-il. Mais, il y a tout de même 8 800 personnes ici. L’entrée, les services, je trouve que c’est merveilleux. C'est un édifice de première qualité.

Un autre, Marc Cyr, de Moncton, estime que la disposition des aires de services et de restauration a été bien réfléchie.

Ça va bien. Le concept d’aire ouverte fonctionne vraiment bien. L'expérience est différente, selon lui. Ce n’est pas comme au Colisée où tu te sentais emboîté après un bout de temps.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau Photo : Radio-Canada/Guillaume Aubut

Avant la rencontre, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, indiquait qu’il était heureux de voir l’ouverture du Centre, qu'il juge comme l'un des plus beaux de la ligue.

Quand on regarde l’histoire des Wildcats et qu’on voit tout le travail que Robert Irving, le président de l’équipe, a fait depuis le début, l’arrivée de ce nouvel amphithéâtre est extraordinaire. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Marquer l’histoire

L’histoire du premier match de hockey au Centre Avenir s’est écrite rapidement.

Alexander Khovanov des Wildcats a inscrit le premier but du nouvel amphithéâtre après 2 minutes 45 secondes de jeu. Jeremy McKenna et Jordan Spence ont reçu les mentions d’aide.

Les premières punitions ont été décernées simultanément à Gabriel Sylvestre, des Wildcats, pour coup à la tête, Robbie Birt, des Sea Dogs pour rudesse.

L'entraîneur des Wildcats, Darren Rumble Photo : Radio-Canada/Guillaume Aubut

Toutefois, la partie a semblé décousue par moment. La cérémonie d’ouverture a duré plus de 45 minutes, ce qui a pu alourdir les jambes des joueurs.

Il fallait être prêt, explique Darren Rumble, l'entraîneur de l'équipe. Nous avions eu l’avantage de vivre une longue cérémonie d’avant-match à Bathurst, donc, on a compris ce qui se passait. Mais, c’était difficile de demeurer inactif après l’échauffement.

Jakob Pelletier, la 3e étoile du match, était heureux de sa victoire et du match qu'il a offerts.

On s’est nourri des encouragements de la foule et de l’énergie des partisans. Dans l’ensemble, on a joué une bonne partie. Jakob Pelletier

Son entraîneur ajoute: c’était excitant pour les entraîneurs, les joueurs et le personnel administratif. Les joueurs et les entraîneurs avaient la vie facile. On n’avait qu’à venir jouer. Les organisateurs ont travaillé très dur pour toute l’inauguration du Centre.

Maurice LeBlanc et Mario Maillet étaient les arbitres en chef, appuyés par les juges de ligne Jay Doiron et Christian Boudreau.

Le prochain match au Centre Avenir aura lieu dimanche à 16 h 00 où les Wildcats recevront les Mooseheads d'Halifax.