Dans ce film de Sébastien Pilote, où son personnage d’adolescente cynique est présent dans presque toutes les scènes, Karelle Tremblay disait avoir l’impression de devoir porter le film sur ses épaules. Elle a toutefois été rassurée par la confiance que lui accordait le réalisateur.

« Sébastien m’a vraiment fait confiance, affirme-t-elle. Je pense qu’il voulait que je construise ce personnage-là avec mon instinct, mon intuition. »

Elle a entamé sa carrière il y a moins de dix ans dans une émission jeunesse à Radio-Canada. À 22 ans, Karelle Tremblay accumule les rôles à la télévision et au cinéma, et a été nommée quelques fois dans des galas québécois pour son travail.

La comédienne autodidacte rêve de la scène depuis son plus jeune âge. « On dirait que je ne me voyais rien faire d’autre dans la vie », raconte-t-elle.

Toutefois, le jeu n’est pas son unique passion. Karelle Tremblay, qui provient d’une famille où la musique occupe beaucoup de place, s’apprête à enregistrer un premier album.

« Ça a toujours été quelque chose dont j’avais envie, je pense. J’adore le contrôle que je peux avoir en musique. Le contrôle des paroles, des mélodies, c’est mon contrôle à moi, tandis qu’au cinéma, bien je travaille tout le temps pour moi, mais aussi pour un réalisateur. »