Sans surprise, des acteurs de différents horizons politiques proposent des analyses et solutions radicalement opposées à ce problème.

Le président de la Fédération des travailleurs de l’Alberta, Gil McGowan, croit que le problème est le manque de revenus. « Nous allons devoir commencer à payer le même niveau de taxes que les autres Canadiens si nous voulons le même niveau de services », avance-t-il.

Selon lui, le gouvernement provincial a dépendu des redevances pétrolières et gazières trop longtemps, une erreur qui découle du « mythe de l’avantage albertain » érigé par l’ancien premier ministre Ralph Klein, qui promettait des taxes basses et de bons services. Celui-ci a utilisé les revenus des ressources naturelles pour financer les dépenses quotidiennes du gouvernement, dénonce Gil McGowan.

L’erreur du gouvernement néo-démocrate actuel, à son avis, est de ne pas avoir réglé le problème en augmentant les impôts.

Le problème est plutôt du côté des dépenses, selon Franco Terrazzano, directeur de la branche albertaine de la Fédération canadienne des contribuables.

Ce n’est pas seulement la faute du gouvernement actuel. C’est un enjeu bipartisan. Ça fait des années que l’Alberta dépense trop. Franco Terrazzano, directeur de la branche albertaine de la Fédération canadienne des contribuables

L’Alberta dépense 3000 $ de plus par personne que la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, fait-il valoir. Franco Terrazzano estime que le gouvernement albertain doit ramener ses dépenses à un niveau raisonnable avant d’entreprendre d’autres grands projets, comme d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver à Calgary en 2026.

L’Alberta est sur la bonne voie, selon le gouvernement

Selon le ministre des Finances de l’Alberta, ce rapport « ne prend pas en compte des facteurs comme les économies potentielles, nos coupures dans le gaspillage des conservateurs et la croissance des revenus du gouvernement », écrit-il dans une déclaration.

« Nous avons agi et réduit notre déficit d’un milliard de dollars dans les trois premiers mois de l’année fiscale, poursuit-il. Notre plan est de mener l’Alberta vers la croissance économique et nous nous dirigeons vers cet objectif en 2018 et 2019. Nous n’allons pas mettre cette reprise économique à risque en effectuant des coupes profondes et draconiennes. »

Le déficit de l'Alberta s'élèvera à 7,8 milliards de dollars à la fin de l'année fiscale, soit une baisse de 1 milliard de dollars par rapport au dernier budget. Photo : Radio-Canada

Aucune solution facile

Selon l’économiste Trevor Tombe, de l'Université de Calgary, le gouvernement albertain ne dispose d’aucune option facile. Une solution immédiate serait de couper dans ses dépenses ou d’imposer des augmentations d’impôts ou de taxes correspondant à 2,3 % de l’économie de la province.

Pour vous donner une idée, cela correspond à une augmentation immédiate et permanente de 8 % de la taxe de vente ou la réduction des dépenses gouvernementales d’environ 15 %. Trevor Tombe, économiste

Le vieillissement de la population aggrave les problèmes financiers de la province, ajoute-t-il. Les personnes âgées coûtent de plus en plus cher en soins de santé, mais elles n'aident plus à remplir les coffres du gouvernement une fois à la retraite, puisque l’Alberta ne perçoit pas de taxe de vente provinciale.