Quelles sont les priorités de ces jeunes, nés entre 1982 et 2004, et sur quelle base les dressent-ils lorsque vient le temps de s’installer et de devenir propriétaires de leur logement? C'est à ce genre de questions que les promoteurs immobiliers tentent de répondre.

La proximité des services et la vie de quartier figurent parmi leurs premières exigences, ont-ils remarqué.

Mais un quartier « branché » a un prix, et il n’est pas toujours abordable. Il faut payer cher pour un espace réduit. À Montréal, les prix peuvent se situer de 350 000 $ à 450 000 $ pour un condo d'une à deux chambres à coucher, dans une superficie qui varie de 600 à 700 pieds carrés.

Notre journaliste Maxime Bertrand s'est rendue dans Griffintown, un quartier très prisé en raison de ses nombreux points d’intérêt communs à cette génération de jeunes professionnels.