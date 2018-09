« Il y a deux choses dont on est sûrs dans la vie : la mort et les taxes » lance, tout de go, Jules Balcaen. L’homme habite La Broquerie depuis sa naissance, il y a 73 ans.

« Il y a encore des enjeux à venir [...] Garder les taxes aussi basses que possibles, mais si on ne paie pas de taxes, on n’a rien, on n’a pas de services », reconnaît-il.

Lorsqu’on compare les impôts payés par les habitants de La Broquerie, on constate qu’ils sont plus élevés que dans d’autres municipalités manitobaines.

Pour chaque 1000 $ de la valeur de leur propriété, les habitants de La Broquerie paient presque 18 $ d'impôt. C'est supérieur à Winnipeg, où l'impôt s'élève à environ 13 $ par 1000 $ d’évaluation, et plus du double de l'impôt de Ritchot.

Les impôts locaux à La Broquerie sont plus élevés que dans d'autres municipalités manitobaines. Photo : Radio-Canada

Pas suffisamment d’habitants

Pour Lewis Weiss, le préfet sortant, cette situation s’explique par le fait qu’il n’y a pas assez d’habitants dans le village pour payer sa dette publique.

« Notre ratio de la dette est un peu haut, alors nous n’avons pas beaucoup [d'argent] après avoir payé toutes les dettes », justifie-t-il.

Lewis Weiss explique que la rénovation du centre récréatif et les travaux relatifs à l'amélioration du système d'égouts ont coûté plusieurs millions de dollars à la ville.

Du côté des habitants, s'ils paient tous les mêmes impôts, ils ne sont pas tous satisfaits des services publics.

« On n’a pas de ramassage des ordures », cite en exemple Hue Davis. Ce résident regrette de ne pas bénéficier du service de ramassage de poubelles, qui ne dessert pas toute la municipalité. Il se retrouve contraint d'amener lui-même ses poubelles à Steinbach.

Conscient des préoccupations

Pour d'autres habitants, ce sont les routes qui posent problème, que ce soit au niveau de la propreté ou de l’éclairage.

Le conseiller municipal sortant Laurent Tétrault dit être conscient de ce type de préoccupations.

« Ici à La Broquerie, il y a 2000 personnes dans le village, mais il y en a 5000 dans le rural. Il y a beaucoup de maisons et les gens veulent avoir des bons chemins. On a besoin de [goudronner] des chemins ruraux... », affirme-t-il.

D’autres sujets font aussi débat au sein de la communauté, comme l’absence de recyclage du verre ou encore la demande pour plus de bilinguisme au sein du conseil municipal.

Selon des informations de Mathilde Monteyne.