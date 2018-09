Parmi ces plantes rares se trouve une espèce de pin qui aurait été développée par le tsar russe Pierre Le Grand, il y a plusieurs siècles. Georges Bugnet a réussi à mettre la main sur ces rares semences de ces pins de la variété Lagoda, peu avant le début de la Révolution russe, en 1917.

De retour chez lui, il a planté les graines et les a fait germer, sur sa plantation de Rich Valley, à une heure au nord-ouest d'Edmonton.

Dans les années 1980, ses descendants ont légué la plantation au gouvernement de l’Alberta, qui l’a laissée à l’abandon. Un groupe de bénévoles, dirigé par l’historienne Juliette Champagne, a décidé de s’en occuper il y a quelques années, avec l’accord de la province.

Ces arbres font partie de notre patrimoine, il est important de les protéger. Juliette Champagne, présidente de la Société des amis de la Plantation Bugnet

Juliette Champagne précise que ces pins sont remarquables en raison de leur résistance et de leur vitesse de croissance.

Juliette Champagne affirme qu'il suffirait que la foudre frappe le terrain pour la plantation Bugnet disparaisse du patrimoine franco-albertain. Photo : Radio-Canada/Simon-Pierre Poulin

Un problème d’accès

Un conflit a toutefois éclaté avec le voisin, dont les terres entourent la plantation, enclavée. Les bénévoles doivent utiliser un chemin d’accès d'une largeur de 20 mètres pour se rendre à la plantation, mais ils doivent traverser deux ruisseaux et un fossé.

En raison de ces obstacles, ils ont emprunté des raccourcis sur les terres du voisin. Mécontent, celui-ci a envoyé des menaces juridiques au gouvernement albertain, le propriétaire de la plantation.

La province en a interdit l’accès aux bénévoles, au grand désespoir de Juliette Champagne. « On a fait des pieds et des mains pour essayer de s'arranger avec le voisin et lui, il nous met des bâtons dans les roues constamment », déplore-t-elle.

[ Le voisin ] aimerait passer avec des bulldozers et fini la plantation. Il veut mettre du foin là, peut-être… Qui sait? Juliette Champagne, présidente de la Société des amis de la Plantation Bugnet

Elle ajoute que ce voisin craint que la plantation ne représente un danger d’incendie et qu'elle attire les foules dans ce coin de pays isolé si elle est ouverte au public.

Juliette Champagne propose toutefois un compromis : construire une route clôturée et cadenassée pour faciliter l’accès aux bénévoles, tout en le contrôlant.

L’affaire est en ce moment entre les mains des avocats. « On attend la résolution de ce litige avec le voisin et la province, laisse tomber l’historienne. On espère que ça va se résoudre rapidement, car on voudrait protéger [la plantation] pour la saison d'hiver des porcs-épics. Ils mangent ces arbres l'hiver et les tuent en peu de temps. »

Le ministère responsable du dossier n’a toutefois pas voulu indiquer ses intentions concernant la plantation Bugnet.

Avec les informations de Simon-Pierre Poulin