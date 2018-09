Discussions de rachat

La SEC a mené des entretiens confirmant qu’Elon Musk avait eu des discussions avec un fonds d'investissement souverain, identifié par Tesla comme étant le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, depuis janvier.

Le 31 juillet, les discussions s'étaient intensifiées à un point tel qu’Elon Musk avait lancé l'idée de mener un rachat qui mettrait fin à la période de huit ans d'activité de Tesla en tant que société cotée en Bourse.

Mais il s'agissait de discussions informelles qui ne justifiaient pas le fait que M. Musk puisse écrire sur Twitter, une semaine plus tard, qu'il avait obtenu le financement pour un rachat au prix de 420 $ US par action.

« La réunion du 31 juillet n'a pas porté sur les termes les plus fondamentaux d'une proposition de transaction de privatisation », a indiqué la SEC.

Un prix d'achat que Cheech et Chong auraient aimé

En outre, Elon Musk aurait évoqué ce prix de rachat de façon désinvolte parce que l'expression 4/20 fait référence à la journée de célébration mondiale du cannabis, le 20 avril.

M. Musk a d’ailleurs récemment semblé fumer du cannabis, une drogue désormais légale en Californie, où est établie Tesla, dans une vidéo largement diffusée en ligne.

La SEC a déterminé que M. Musk avait proposé ce chiffre parce qu'il était supérieur de 20 % au prix de clôture de 349,54 $ US de l'action de Tesla le 2 août, soit 419 $ US, avant de l'arrondir parce que sa petite amie pensait que cela serait « drôle, ce qui n'est certes pas une très bonne raison pour choisir un prix ».

Un coup de pouce du directeur financier

Le geste impromptu d’Elon Musk a apparemment pris de court le directeur financier de Tesla, Deepak Ahuja, qui a été obligé de se démener pour minimiser les dégâts, qu'il a immédiatement attribués à son chef de la direction.

« Elon, je suis certain que tu as pensé à une communication plus étendue au sujet de ton idée et de sa structure, à l'intention des employés et des investisseurs potentiels », a écrit M. Ahuja à M. Musk dans un message texte, 35 minutes après que le PDG eut lancé sa bombe sur Twitter.

« Cela aiderait-il si [le chef des communications de Tesla], [l'avocat général de Tesla] et moi-même rédigions pour vous une entrée de blogue ou un courriel destiné aux employés? »

Ce à quoi Elon Musk a répondu : « Ouais, ce serait génial ».

Diffusion de la désinformation

Après que Tesla eut publié sur le blogue d’Elon Musk une entrée donnant des précisions sur son tweet initial, le responsable des relations avec les investisseurs de la société a perpétué l'idée que M. Musk avait obtenu le financement pour une opération qui aurait probablement coûté entre 25 et 50 milliards de dollars américains.

Un analyste non identifié de Wall Street a envoyé un courriel au responsable des relations avec les investisseurs de Tesla à la suite de la publication de l'entrée de blogue, soulignant qu'il n'expliquait pas l'affirmation de M. Musk voulant que le financement ait été obtenu pour le rachat.

« Pouvez-vous clarifier cela? », a demandé l'analyste.

Selon la SEC, le responsable des relations avec les investisseurs de Tesla a répondu ainsi : « Je peux seulement dire que le premier gazouillis a clairement indiqué que "le financement est sécurisé". Oui, il existe une offre ferme. »

Qui sera brûlé à la fin?

La SEC a noté que M. Musk affichait depuis longtemps une antipathie à l'encontre des « vendeurs à découvert » – des investisseurs qui ont parié que le titre de Tesla allait chuter si l'entreprise ratait ses cibles de production et continuait de dépenser des milliards de dollars en liquidités.

La plainte note que le PDG a laissé entendre que les « vendeurs à découvert » étaient sur le point d'être sérieusement « brûlés dans un tweet du 4 mai, lequel avertissait : « Oh, et l'incendie du siècle va bientôt commencer pour les vendeurs à découvert. Les lance-flammes devraient arriver juste à temps. »

Ensuite, dans un message du 17 juin, M. Musk a écrit que les « vendeurs à découvert » avaient « environ trois semaines avant que leur position n'explose ».

Maintenant que l'action de Tesla est en chute libre, il s'avère qu’Elon Musk a peut-être aidé les « vendeurs à découvert » à gagner beaucoup d'argent, tout en mettant son travail de chef de la direction en péril.