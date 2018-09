Pour André Fauchon, l’Université de Saint-Boniface et le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest, le CEFCO, ont été comme sa « première maison », un endroit où il a passé beaucoup de temps, et où il a beaucoup travaillé pour que les événements et les publications du Centre connaissent un plus grand rayonnement.

Il y a consacré 29 années. Mais il se rappelle surtout l’année 1995, celle du déclic.

Cette année-là, le CEFCO, sous sa direction, organise un colloque consacré à l’œuvre de Gabrielle Roy. Ce qui devait être un « petit projet au départ », comme le raconte André Fauchon, s’est transformé en grande aventure, avec entre autres une exposition au Musée du Québec.

C’est ce qui a mis le CEFCO « sur la map », pour employer un langage de géographe. Avant, le Centre était connu des gens de l’Ouest, explique André Fauchon; ensuite le réseau s’est étendu partout, y compris en Russie et en Chine.

J’ai travaillé cinq ans pour 150 propositions. André Fauchon. responsable du CEFCO pendant 29 ans

Un appel à la conservation

Les colloques organisés par les universités donnent lieu à des publications, et sont souvent regroupés dans des documents appelés actes du colloque. « 25 colloques, c’est beaucoup de textes » à éditer pour les revues du CEFCO publiées au cours des ans, mentionne André Fauchon.

Tout ce savoir doit servir, estime-t-il, et rester disponible. D’où l’importance à ses yeux de se préoccuper de la conservation de ces documents, et entre autres de leur numérisation.

« Il faut que ce soit accessible en ligne » pour que les gens puissent continuer de se renseigner, d’avoir accès aux documents de référence, affirme aujourd’hui André Fauchon, qui souhaite que la recherche en français puisse continuer de progresser, et le CEFCO continuer d’y contribuer.