« Je veux que les contribuables sachent que nous allons obtenir ce qui est du aux Manitobains. Nous allons récupérer cet argent, que ce soit dans les terrains ou par un nouvel accord avec les Blue Bombers », a déclaré le ministre des Finances, Scott Fielding.

Mercredi, le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé que les Blue Bombers n’auraient pas à lui embourser 82 millions de dollars.

Le gouvernement provincial avait déjà radié 118 millions de dollars de son prêt. Cela porte dorénavant à environ 200 millions de dollars le montant du prêt radié par la province. Le stade a été ouvert en 2013 et a été construit pour 210 millions de dollars.

L’équipe n'arrivait plus à rembourser les coûts reliés aux intérêts de la dette. Le club de football de Winnipeg a réalisé 1,6 million de dollars de recettes la saison dernière, mais a dû payer 4,4 millions de dollars en intérêts sur le prêt du financement du stade.

« C'est la dernière chose que nous voulons faire »

Scott Fielding a promis de travailler avec les Blue Bombers pour parvenir à un nouvel arrangement qui « protégera les contribuables mais assurera également que l’équipe soit viable à l’avenir ».

Interrogé sur la manière dont le gouvernement peut être confiant dans un nouvel accord lorsque les prévisions de revenus de Bombers sont si variables d’une année sur l’autre, M. Fielding a déclaré que cela restait à voir.

« C'est la dernière chose que nous voulons faire », a-t-il déclaré à propos de l’annulation du remboursement consentie mercredi. Il a reproché au gouvernement précédent dirigé par le NPD d’avoir organisé à l’origine un prêt trop compliqué. « Regardons les faits, ça a été un accord très mal conçu pour les contribuables. Nous n’en sommes pas satisfaits », a-t-il déclaré.

En fin de compte, a déclaré Fielding, « nous voulons protéger les contribuables autant que possible et nous voulons récupérer autant d’argent que possible ».

IGF appartient à Triple B Stadium Inc., un consortium qui comprend les Blue Bombers, la province, la Ville de Winnipeg et l’Université du Manitoba.