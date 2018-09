Un texte de Frédéric Pepin

Plus tôt cette semaine, un rapport commandé par le gouvernement Ford citait la vente de sociétés d'État parmi les options que l'Ontario pourrait choisir pour réduire les dépenses du gouvernement.

Catherine Langlois, vigneronne et propriétaire du vignoble Sandbanks dans le comté de Prince Edward, craint les impacts négatifs que pourrait avoir la privatisation de la LCBO. Elle estime que les tarifs pourraient augmenter sur la vente de ses vins ou moins de visibilité sur les tablettes des succursales.