CRITIQUE – On les a connus étincelants avec Un air de famille et Le goût des autres. Hélas, Place publique, sorti vendredi, semble montrer que le temps qui passe ne réussit pas forcément aux scénaristes et acteurs français Agnès Jaoui (ici, également réalisatrice) et Jean-Pierre Bacri. Le constat se pare d'ironie pour un film qui évoque notamment... la vieillesse.