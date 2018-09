Avec les informations de Piel Côté

La jeune candidate s'est notamment félicitée d'avoir contribué à tripler le nombre de membres dans la circonscription depuis son investiture.

Elle affirme que son parti a fait des gains historiques dans le secteur.

La candidate solidaire sous-entend que la visite des deux co-porte-parole, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, n'est peut-être pas étrangère au fait que son parti soit dans la course dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.