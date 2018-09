Dans ce congrès bisannuel, la chef du Parti vert du Canada a souligné la croissance de son parti aux quatre coins du pays. Selon Elizabeth May, les verts mettent leur empreinte en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à l’île du Prince Édouard et en Ontario.

C’est une percée sérieuse, avec des impacts énormes. Elizabeth May, chef du Parti du Canada

David Merner, Elizabeth May, Adriane Carr et Caroline Lucas (codirigeante du Parti vert du Royaume-Uni) Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Elizabeth May s’est entourée de partisans verts de différents horizons. À l'échelle municipale, Adriane Carr est la seule représentante du parti au conseil municipal de Vancouver. Sur la scène internationale, la codirigeante du Parti vert du Royaume-Uni, Caroline Lucas, a témoigné sur ce qui a mené au Brexit. Au niveau national, l’ancien député libéral David Merner a rejoint récemment les rangs du parti en étant candidat pour la circonscription d'Esquimalt-Saanich-Sooke.

Les enjeux du Parti vert

La santé publique

Elizabeth May estime que « c’est une inquiétude très sérieuse et qu’il est important d’avoir un système d'assurance médicaments pour réduire les coûts du système de santé publique ».

Les changements climatiques

Cet enjeu demeure évidemment le plus important pour la chef de file des verts à Ottawa.

C’est le seul enjeu qui est une menace pour tous les autres. Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Trans Mountain

Elizabeth May a répété que l’achat de l’oléoduc par le gouvernement Trudeau est « un gaspillage » des deniers publics. Elle regrette qu’Ottawa continue d’investir dans les énergies fossiles et non dans celles qui sont renouvelables.

Le logement

Le logement préoccupe particulièrement les Britanno-Colombiens, surtout à Vancouver. Adriane Carr affirme que « le logement est la crise et le sujet numéro un » dans l’élection municipale. La conseillère municipale croit qu’Ottawa devrait rétablir les incitatifs fiscaux pour la construction de logements destinés à la location.

David Merner, candidat des verts pour Esquimalt-Saanich-Sooke, et Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

La réforme électorale

Les verts ont rappelé que les libéraux de Justin Trudeau n’ont pas tenu leur promesse d’abandonner le scrutin uninominal à un tour au profit de la représentation proportionnelle. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé David Merner à quitter le Parti libéral du Canada.

Le système économique

David Merner croit que, « dans le futur, les questions de justice sociale de l’économie » prédomineront. Par conséquent, « on va changer les fondements de notre économie » pour qu’elle soit « innovatrice », ajoute-t-il.