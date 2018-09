Vendredi, IDÉ a tenu une séance d'information et un cocktail de réseautage pour expliquer les avantages de s'implanter à Trois-Rivières. Une cinquantaine de personnes y ont participé

Le premier objectif, c’est de faire la promotion que pour un étudiant international, c’est possible de pouvoir se trouver un emploi ici à Trois-Rivières , affirme le président d’IDÉ, Yves Lacroix.

Il souligne que, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, ces étudiants comblent le manque de travailleurs a dans certains domaines.

IDÉ Trois-Rivières a lancé une campagne visant les étudiants internationaux. Photo : Radio-Canada

Vendredi, IDÉ a tenu une séance d'information et un cocktail de réseautage pour expliquer les avantages de s'implanter à Trois-Rivières. Une cinquantaine de personnes y ont participé.

Certains étudiants nous ont dit vouloir rester à Trois-Rivières après l'obtention de leur diplôme à condition d'avoir une bonne offre d'emploi, d'autres comptent aller dans une plus grande ville.

Étudiante rencontrée à la séance d'information d'IDÉ Photo : Radio-Canada

Étudiant rencontré à la séance d'information d'IDÉ Photo : Radio-Canada

Étudiant rencontré à la séance d'information d'IDÉ Photo : Radio-Canada

Innovation et développement économique Trois-Rivières a créé un site Internet pour les étudiants étrangers qui leur explique les démarches pour obtenir plus rapidement une résidence permanente. L'organisme a aussi distribué des dépliants dans les universités et les cégeps en plus de tenir des rencontres d'information.

Le projet a pu voir le jour notamment grâce à une subvention de 60 000 $ du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.