Du début à la fin de la campagne électorale, Manon Massé aura maintenu que la sauvegarde de l'environnement devait être la « question de l'urne », donc l'enjeu décisif le 1er octobre, jour du vote.

En conférence de presse sur les plaines d'Abraham, à Québec, la co-porte-parole de Québec solidaire (QS) a réaffirmé l'importance à ses yeux de voir la population envoyer un message clair, lundi, en vue de mieux gérer « la crise climatique » qui frappera le Québec et la planète tout entière au cours des prochaines années et décennies, surtout si on ne fait rien.

Le scrutin de lundi sera déterminant « pour les 30, 40 prochaines années », a fait valoir la co-porte-parole de QS, le parti affichant le programme le plus ambitieux en ce domaine.

« On commence à avoir plus de temps derrière nous que devant nous » pour contrer les effets néfastes de cette crise appréhendée, a commenté Mme Massé.

Entourée des candidats solidaires de la région de Québec, Mme Massé a prédit que pour la première fois, Québec solidaire allait faire des gains en dehors de Montréal, en remportant la victoire dans les circonscriptions de Taschereau et Jean-Lesage, à Québec.

À l'heure actuelle, Québec solidaire compte trois sièges à l'Assemblée nationale, tous montréalais.

Plus la vieille classe politique reste les bras croisés, plus son inaction nous coûte cher. Plus la crise sera insurmontable. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

« C'est maintenant ou jamais », a tranché Mme Massé sur un ton solennel, réaffirmant que la protection de l'environnement, « le défi du siècle », devait s'imposer le jour du vote.

Legault, un climatosceptique?

Elle s'est aussi questionnée à savoir si le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault – en position de tête dans les sondages – faisait partie des climatosceptiques.

Elle appuie sa réflexion sur le fait qu'un des engagements de la CAQ consiste à financer un troisième lien routier entre Lévis et Québec, un projet qui ne ferait qu'encourager le transport individuel, augmenter la congestion routière et donc la quantité de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère, du moins selon son parti.

Les experts disent que ce n'est pas la bonne façon de faire, a-t-elle dit. QS s'oppose à ce projet de troisième lien.