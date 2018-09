Les Bruins ont tout de même ratifié une entente de trois ans avec leur jeune joueur.

En match pré-saison, il a inscrit deux buts avec les Bruins.

L'attaquant de 6 pieds et 180 livres a joué les deux dernières saisons en République Tchèque.

On est réellement content, c'est sûr que ça va nous amener un joueur de qualité offensive et puis ça va être à nous de définitivement bien l'encadrer et de maximiser son potentiel. Je pense que c'est définitivement un patineur d'élite avec de belles habiletés offensives , affirme Mario Pouliot, entraîneur des Huskies.

Le troisième joueur européen

Jakub Lauko a été un choix de troisième ronde des Bruins, 77e au total lors du dernier repêchage de la Ligue Nationale.

Il devrait arriver à Rouyn-Noranda au cours des prochains jours.

Il est donc le troisième européen des Huskies, mais seulement deux par équipe sont autorisés dans la ligue canadienne junior. La troupe de Mario Pouliot placera donc le Slovaque Marcel Dlgos au ballotage au cours des prochains jours.