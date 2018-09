Fumer ou vapoter, que ce soient des produits du tabac ou du cannabis, sera interdit dans les rues et sur les trottoirs d’Halifax, ainsi qu’à tout autre endroit appartenant à la Municipalité, comme les parcs, les terrains de jeu et les sentiers de randonnée.

Les nouvelles règles entreront en vigueur deux jours avant la légalisation du cannabis partout au Canada.

Outre les résidences privées, fumer ou vapoter sera permis dans des endroits désignés à cet effet. Ces zones seront identifiées par une affiche et un pictogramme.

À partir du 15 octobre, il sera permis de fumer des produits du tabac en public dans les zones désignées à cette fin. Photo : Municipalité régionale d'Halifax

On ignore pour l’instant combien il y en aura, mais la Ville promet que la liste se trouvera sur son site Internet.

Ces mesures, rendues possibles par des modifications au règlement municipal N-300 sur les nuisances et au règlement P-600 sur le respect des parcs municipaux, ont fait l’objet d’un examen plus long que prévu initialement après que des interrogations aient été soulevées.

Sam Austin, un conseiller municipal qui avait de prime abord accueilli l’idée favorablement, a finalement voté contre la mesure.

Honnêtement, je pense qu’il sera impossible de l’appliquer simplement parce que nous n’avons pas les agents municipaux, et que ce ne sera pas une politique prioritaire , dit M. Austin, conseiller du district Dartmouth Centre.

Sam Austin est conseiller municipal du district Dartmouth Centre. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

M. Austin remarque que la Municipalité a déjà raté l’échéance qu’elle s’était fixée pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles et qu’à deux semaines de l’application du règlement, il n’existe toujours en ville aucune zone désignée pour fumeurs. On m’a dit que les affiches sont imprimées , dit-il.

L’emplacement de chaque zone désignée fera l’objet d’une discussion, et chacune viendra avec ses propres particularités , enchaîne Sam Austin.

Le conseiller anticipe déjà des débats entre des propriétaires de bar qui désirent une zone pour fumeurs près de leur établissement, ceux qui n’en veulent pas, et les commerçants qui seront irrités de voir un attroupement de fumeurs devant leurs locaux. De plus, il faudra tenir compte de la Loi sur les espaces sans fumée, une loi provinciale qui établit à quelle distance d’une porte une personne peut fumer.

J’entrevois un énorme casse-tête. Sam Austin, conseiller municipal

Les personnes défavorisées ciblées davantage ?

Par ailleurs, l’une des raisons qui ont amené des élus à reconsidérer leur appui est le risque que les citoyens les plus défavorisés fassent les frais de cette répression du tabagisme de façon disproportionnée.

Des amendes de 25 $ à 2000 $ sont prévues pour les contrevenants au règlement, et ceux-ci risquent jusqu’à 30 jours de prison si leurs amendes demeurent impayées.

Le règlement qui interdira de fumer dans la plupart des endroits publics à Halifax stigmatisera davantage les personnes défavorisées, redoute l'Association canadienne des libertés civiles. Photo : iStock/alblec

Le plan d’Halifax nuira de manière disproportionnée aux Autochtones, aux Haligoniens d’origine africaine, aux personnes à faible revenu et aux sans-abris, croit le YWCA local, qui soulignait qu’en 2013, les deux tiers des fumeurs néo-écossais avaient un revenu annuel inférieur à 29 000 $.

Un bienfait pour la santé publique

Alors que la Municipalité va de l’avant avec son règlement, divers intervenants étaient réunis vendredi à Dartmouth pour le Symposium sur le contrôle du tabac organisé par l’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec la coalition anti-tabagisme Smoke-Free Nova Scotia.

Paulette Hawksworth, du Collège des hygiénistes dentaires de la Nouvelle-Écosse, fait partie de cette coalition. C'est compliqué, c'est sûr , dit-elle en parlant du règlement d’Halifax. Mais je pense que si on veut avoir des objectifs, si on veut la santé du public soit là, il faut quand même faire des pas qui sont parfois un petit peu difficiles.

Paulette Hawksworth fait partie du Collège des hygiénistes dentaires de la Nouvelle-Écosse et de la coalition Smoke-Free Nova Scotia. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

On a toujours eu de la difficulté avec les lois anti-tabagisme, affirme Mme Hawksworth, mais à la fin, ça aide la santé. Et la santé du public, c'est ça notre but.

Peter Selby, chef en médecine et psychiatrie au Centre de toxicomanie et de santé mentale de l’Université de Toronto, fait quant à lui valoir un possible changement de perception par rapport au tabagisme.

L'action de fumer en public, dit-il, donne l’impression que le tabagisme est plus commun qu’il ne l’est en réalité.

Selon Statistique Canada, 16 % des Canadiens disent fumer la cigarette. Le gouvernement fédéral s'est fixé pour objectif de réduire cette proportion à 5 % d'ici 2035.

Avec le risque d’une mise en application difficile, le conseiller Sam Austin craint que l’audace de la Municipalité ne rapporte pas ses fruits. Ils seront probablement déçus de nous. Je ne crois pas que nous serons réellement en mesure d’offrir au public les bienfaits pour la santé que l’on promet , résume-t-il.

D’après un reportage d’Olivier Lefebvre