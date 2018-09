En date de jeudi, 1762 personnes s'étaient enregistrées au centre de services des sinistrés de Gatineau. Quelque 708 d'entre elles ont été logées dans différents hôtels de la région et 791 ont trouvé refuge dans les centres d’hébergement pour sinistrés.

En priorité, ce que nous souhaitons, c’est évidemment de trouver un endroit confortable pour chaque personne sinistrée , a souligné la porte-parole de la Croix-Rouge, Carole Du Sault, lors d'un point de presse commun des autorités au Centre de coordination des mesures d’urgence de Gatineau, vendredi après-midi.

Dormir dans un centre d’hébergement les met en sécurité, mais nous savons tous que ce n’est pas la situation idéale. Carole Du Sault, porte-parole de la Croix-Rouge

Selon Mme Du Sault, il se pourrait que toutes les personnes sans logis puissent dormir dans un hôtel à compter de vendredi soir.

Le logement, ce n’est pas qu’un toit au-dessus de la tête […] C’est plus complexe qu’il n’y paraît , a cependant souligné le maire Maxime Pedneaud-Jobin, rappelant qu'un hôtel est seulement une solution temporaire. On continue à être mobilisés et on va le rester tant qu’il y a des gens qui n’ont pas accès à un logement permanent.

Jeudi, le coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe avait affirmé qu'entre 600 et 1000 ménages sinistrés ne pourraient peut-être plus retourner vivre dans leur logement et devront en retrouver un.

Une aide de Québec?

La Ville de Gatineau, en collaboration avec la Croix-Rouge, explore en ce moment certaines avenues pour reloger les sinistrés de façon plus permanente.

Le maire Pedneaud-Jobin a, entre autres, soulevé la possibilité de demander une aide financière supplémentaire à la province. Il n’a pas donné davantage de détails, puisque la Ville « est en train d’évaluer ce que ça pourrait [lui] coûter ».

La Croix-Rouge accordera pour sa part une aide supplémentaire aux familles avec peu de ressources pour se loger ou encore entreposer certains biens récupérés dans leur ancienne demeure.

L'organisme pourrait fournir une aide au loyer pour aider les sinistrés moins nantis à se payer des logements qui seraient normalement hors de leur portée.

Des rencontres d'information à Ottawa

Sur l'autre rive de la rivière des Outaouais, la Ville d'Ottawa tiendra trois séances d'information pour les résidents touchés par les tornades et les vents violents de vendredi dernier.

La première rencontre a lieu de 17 h à 19 h vendredi au Centre communautaire de Greenboro. Les deux autres sont prévues à 11 h et 15 h samedi, à l'Église pentecôtiste Woodvale et à l'École secondaire West Carleton.

La capitale fédérale a été frappée par deux tornades. La première, de catégorie EF3 a touchés les secteurs de Kinburn et de Dunrobin avant de se diriger vers Pontiac et Gatineau. La seconde, de force EF2, a causé d'importants dommages dans les quartiers Arlington Woods et Greenboro.