Vendredi était le moment communément appelé la date de déclaration . C'est le moment où les directeurs de scrutins annoncent officiellement les résultats d'une élection.

À partir de la date de déclaration, un candidat défait ou un électeur qui a de bonnes raisons de croire qu'un recomptage est nécessaire doit en faire la demande auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

David Owens, directeur général adjoint pour Élections Nouveau-Brunswick, explique que si la différence entre les candidats est de moins de 25 voix, le recomptage est automatiquement accepté.

Dans les cas où la différence est plus grande, le juge doit alors prendre une décision à savoir si un dépouillement judiciaire est nécessaire en fonction de preuves qui lui sont soumises. Il peut décider de ne pas effectuer le recomptage s'il juge que les raisons ne sont pas suffisantes.

Une fois la décision prise, le juge a quatre jours pour commencer le recomptage.

Deux circonscriptions sont particulièrement visées pour des recomptages au Nouveau-Brunswick cette année. Il s'agit de Memamcook-Tantramar, où la candidate verte Megan Mitton a été élue par 11 voix, et Saint-Jean-Havre, où Gerry Lowe a été élu par 10 voix.

Recomptage à la main

Le dépouillement judiciaire est fait de manière traditionnelle, selon M. Owens. Chaque bulletin de vote est comptabilisé à la main par le juge qui est le seul à toucher aux bulletins de vote.

Il est toutefois accompagné du directeur de scrutin et des représentants des partis, à qui le juge montre tous les bulletins. Toutes les parties impliquées gardent un compte. Parfois on va arrêter le compte et vérifier que tout le monde a le même compte. On veut vraiment s'assurer de la neutralité du processus.

Différences minimes

Selon David Owens, depuis qu'on a commencé à utiliser le système de vote électronique en 2008, les différences entre les résultats initiaux et recomptés sont minimes. Depuis que nous utilisons les machines de compilations, les résultats n'ont pas changé de plus qu'un ou deux votes, dépendant de la situation. [Les erreurs] sont plus communes dans un dépouillement à la main.

Questionné à savoir si ce genre de recomptage est considéré comme normal, David Owens répond par l'affirmative. En général, on en compte quelques-uns par élections, dit-il. Par exemple, en 2014, il y en avait eu sept.

Les électeurs peuvent avoir confiance dans le système de vote au Nouveau-Brunswick, assure enfin David Owens. Depuis 2008, le système a compté plus d'un million de votes, dit-il, et les erreurs sont en général mineures.