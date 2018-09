Un texte de Jean-Philippe Martin

Les Condors sont toujours invaincus après quatre rencontres cette saison et l’équipe trône au sommet du classement provincial.

« C’est sûr qu’on a un très bon début de saison, commente l’entraîneur Jean-Frédéric Gagné. On a une équipe qui est à maturité. On avait 30 vétérans pour commencer la saison, dont une douzaine de joueurs qui ont été partants l’an dernier. »

Les Condors peuvent compter sur une solide défensive qui accorde moins de huit points en moyenne par match.

Le joueur de ligne défensive Anthony Lamontagne (no 92) effectue un plaqué lors d'un match contre le Collège Jean-Eudes de Montréal. Photo : Condors de Saint-Jean-Eudes/Martin Drolet

Ce groupe est mené entre autres par le brio des secondeurs Olivier Ruest et Marc Rondeau ainsi que du joueur de ligne Anthony Lamontagne.

« Ce sont trois joueurs de grande qualité, précise Gagné. Olivier Ruest a été joueur par excellence de la division 1-B l’an dernier et Marc Rondeau a été nommé joueur défensif par excellence de la division 1. Anthony Lamontagne lui, contrôle complètement la ligne de mêlée. »

18 ans d’attente

Il y a longtemps que les Condors juvéniles n’ont pas connu l’euphorie d’un championnat provincial. C'est en 1999 que l’équipe a soulevé le Bol d’Or la dernière fois.

Jean-Frédéric Gagné le sait mieux que quiconque: il était le quart-arrière de cette équipe championne alors que les Condors avaient écrasé les Incroyables de Granby 56-0 en grande finale provinciale.

« Je me souviens très bien de presque tous les jeux de ce match, raconte l’entraîneur en riant. Je pense qu’on est neuf de cette édition-là à avoir joué universitaire par la suite. C’était vraiment une très grosse équipe. »

L'entraîneur-chef des Condors Jean-Frédéric Gagné s'adresse à ses joueurs lors d'un match le 22 septembre dernier. Photo : Condors de Saint-Jean-Eudes/Martin Drolet

Les Condors ont connu du succès par la suite, mais ils n’ont jamais été en mesure de mettre la main sur le précieux trophée.

« On a un excellent programme, mais le calibre de la ligue est très relevé. Chaque année, on travaille très fort et on est parmi le carré d’as ou presque. C’est certain qu’on aspire toujours à jouer le dernier match de la saison. »

Ce dernier match est toutefois encore bien loin pour Jean-Frédéric Gagné qui souhaite voir ses joueurs concentrés à la tâche et non sur le résultat.

Notre slogan cette année, c’est “Win the day”, alors c’est une journée à la fois. Jean-Frédéric Gagné, entraîneur-chef, Condors de Saint-Jean-Eudes

Le Blizzard approche

Le duel contre le Blizzard du Séminaire St-François, le 6 octobre prochain, s’annonce déjà comme le premier vrai test des Condors cette saison.

Grand rival depuis plus de 30 ans, le Blizzard domine le football juvénile depuis quelques années.

« Depuis cinq ans, le Blizzard est l’équipe à battre. Les trois dernières années, ils avaient un joueur très spécial en plus en Kalenga Muganda. Il a été choisi trois fois joueur par excellence de la ligue. Un joueur comme ça, ça passe aux 10 ans. »

Muganda a terminé sa carrière scolaire, mais le Blizzard, aussi invaincu, demeure redoutable.

« C’est toujours un match qu’on attend en raison de la rivalité. C’est sûr que ce match s’en vient, mais présentement, on se concentre sur nos prochains adversaires, l’Académie Saint-Louis. À partir de la semaine prochaine, on va se concentrer sur notre match contre le Blizzard », conclut Jean-Frédéric Gagné.