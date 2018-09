Un texte d’Édith Drouin

Alexie Plourde - Parti vert

Alexie Plourde est originaire de La Pocatière, elle travaille actuellement au ministère des Finances à Québec.

Alexie Plourde, candidate du Parti vert à Rimouski Photo : Radio-Canada

Elle se présente à Rimouski puisqu'elle a remarqué qu'il n'y avait pas de candidats pour le Parti vert à Rimouski. Elle a étudié à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et dit aimer la région.

La candidate se présente pour le Parti vert pour, entre autres, pousser les autres partis à parler plus d'environnement.

Les autres partis ne parlent pas beaucoup d'environnement et nous, on est là pour les "challenger" et leur rappeler que oui oui, c'est important de parler de ça. Alexie Plourde, candidate pour le Parti vert à Rimouski

La candidate précise toutefois que le parti offre aussi une plateforme complète, notamment sur la santé, les services sociaux et l'éducation.

Dany Lévesque - Bloc pot

Dany Lévesque est conseillé expert en cannabis depuis plus de 15 ans. Il donne formation sur le cannabis avec son entreprise Formation cannabis Québec. Il a aussi enseigné longtemps en informatique.

Dans le cadre des formations qu'il donne, M. Lévesque parle des bienfaits du cannabis, tente de démystifier la plante et parle de l'historique de sa prohibition. Il explique que le chanvre peut par exemple être utilisé dans diverses industries comme les pâtes et papiers, les textiles et le biodiesel.

Dany Lévesque se présente pour le Bloc pot à Rimouski. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Le but de sa campagne est d’éduquer la population au sujet du cannabis et de ses bienfaits.

Pour ce qui est de ses priorités pour la région, M. Lévesque veut développer la culture du chanvre et faire en sorte que Rimouski devienne la première ville au Québec à avoir une usine de transformation du chanvre industrielle.

Le candidat affirme que le Bloc pot a toujours une raison d'être malgré la légalisation du cannabis, puisque le parti n'est pas en accord avec le modèle de légalisation proposé par le gouvernement.

C'est d'aider les amateurs, les consommateurs de cannabis de comprendre un peu ce qui leur arrive avec la légalisation du 17 octobre prochain. On veut mentionner que la légalisation, on veut quelque chose de concret, on ne veut pas le même modèle que le gouvernement Trudeau est en train de faire. Dany Lévesque, candidat du Bloc pot à Rimouski

M. Lévesque fait notamment allusion au fait qu'il sera interdit de faire pousser ses propres plants à la maison au Québec et que les amateurs de cannabis ne pourront pas se rencontrer dans des endroits comme des coffee shop ou des bars pour consommer.

Le candidat déplore par ailleurs ne pas avoir été invité à un seul débat au cours de la campagne électorale, même celui à l'UQAR, qui regroupait six des sept candidats.

Denis Bélanger, candidat indépendant

Denis Bélanger est propriétaire d'un gîte à Saint-Fabien.

Il se présente pour dénoncer la manière dont fonctionnent les grands partis. Il est d'avis que les programmes de partis ne sont pas collés à la réalité régionale.

Denis Bélanger se présente comme candidat indépendant dans Rimouski. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Le candidat est conscient qu'il aura probablement peu de votes, mais souhaite alimenter la réflexion des gens au sujet du mode de fonctionnement de la politique au Québec.

On a toujours une structure supérieure qui décide de faire des programmes et par la suite vient nous vendre un peu notre salade dans les localités. Ce qu'on veut, c'est changer la structure, l'inverser, pour que les décisions, les priorités, soient prises au niveau local. Denis Bélanger, candidat indépendant dans Rimouski

L'une des propositions du candidat est de créer une maison de la culture et de l'innovation pour mettre en valeur ce qui est fait dans la région.

Il déplore lui aussi le peu de place qui est faite aux candidats indépendants et des plus petits partis dans les médias.