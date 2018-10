Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Jennifer Halley a été au Service de la police de Winnipeg pendant 23 ans. Elle a, entre autres, travaillé dans l’équipe des patrouilles avant d’intégrer l’escouade de négociation où elle a passé 10 ans. Elle a pris sa retraite il y a un an et demi.

Dans son rôle de consultante en sécurité à l'Université de Saint-Boniface (USB), l’une de ses missions est d’offrir de la formation aux équipes de sécurité. La recrue va aussi promouvoir le dispositif de sécurité existant auprès de la communauté étudiante, en plus de diriger les exercices simulant des situations de crise.

Le but? Faire en sorte que tout le monde soit préparé à faire face à aux situations d'urgence, quelles qu'elles soient.

« On réalise que, dans Saint-Boniface, il y a de plus en plus d'incidents, de vols et de criminalité. L'USB n'est pas à l'abri de tout cela. Nos portes sont ouvertes et, donc, on est un peu plus à risque, car des gens malintentionnés peuvent se faufiler parmi les étudiants. On veut donc avoir un plan efficace et être prêts », souligne le directeur des installations et de la sécurité à l'USB, Robert Simard.

L'Université dispose déjà d'un plan de sécurité et de gestion des urgences, dévoilé en mars 2017. Pour Robert Simard, l'embauche d'une personne expérimentée comme Jennifer Halley vise à aider l'établissement à mieux gérer d'éventuelles situations problématiques. « On va faire très bientôt un exercice de simulation d'un feu sur le campus et à la résidence universitaire », souligne, par exemple, Jennifer Halley.

Elle dit que l'Université va aussi installer un nouvel outil de surveillance qui permettra, entre autres, de suivre les équipes de patrouilles et de gérer des incidents en temps réel. « On veut prévenir plutôt que réagir, mais aussi se tenir prêts au cas où on doit intervenir. Avec le dispositif qu'on a maintenant en place, on se sent plus confiants par rapport à comment réagir », souligne Robert Simard.

Des étudiants plus rassurés

L'Association des étudiantes et étudiants de l'Université de Saint-Boniface (AEUSB) salue la démarche de l'administration pour assurer la sécurité sur le campus.

Pour Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, président de l'AEUSB, il est important pour les étudiants d'évoluer dans un environnement sécuritaire. « Comme étudiants, nous n'avons pas vraiment le temps de penser à beaucoup de choses. Le fait de nous sentir en sécurité nous permet de nous [concentrer] sur nos études », dit-il.