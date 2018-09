Vendredi après-midi, quelques bénévoles sont au téléphone dans les locaux exigus de Québec solidaire. Ils tentent de convaincre des électeurs de voter pour leur parti le 1er octobre dans Chicoutimi.

Pour le candidat Pierre Dostie, l’objectif est de convaincre les sympathisants de voter selon leurs convictions et non de façon stratégique.

Notre plus grand défi, c'est de s'assurer que tous les gens qui nous supportent votent effectivement pour nous, même si par exemple on n'a pas de chances de prendre le pouvoir dans une circonscription ou dans l'ensemble d'avoir une majorité , précise M. Dostie.

Tous les partis politiques sollicitent l’appui des citoyens, mais tous ne disposent pas des mêmes outils.

Dans Dubuc, les libéraux sont plutôt de la vieille école.

Présentement, nous autres, la stratégie qu'on a, c'est de faire des appels téléphoniques. Carl Dufour, directeur de campagne de Serge Simard

De leur côté, les caquistes misent sur un logiciel dernier cri conçu par la formation politique.

C'est merveilleux. On a la liste des noms, on peut faire le pointage. En fait, on répartit tous les quartiers, toutes les maisons, on pointe les gens. Avec ça, ça se fait très, très facilement , explique la candidate de la CAQ dans Chicoutimi, Andrée Laforest.

Peu importe les outils, les bénévoles sont au coeur de la stratégie.

Les bénévoles des différents partis s'affairent à convaincre les électeurs d'appuyer leur candidat dans la région. Photo : Radio-Canada

Dans Jonquière, le candidat caquiste Benoît Rochefort mise sur son véhicule de campagne et une quarantaine de bénévoles, tandis que le candidat péquiste et député sortant Sylvain Gaudreault peut compter sur un local électoral et une équipe de 150 personnes.

Le jour du scrutin, ça va être une ruche d'abeilles. Tout le monde va être sur les téléphones puis on va appeler nos sympathisants pour leur dire d'aller voter. Au fur et à mesure que la journée va avancer, on va avoir des rapports de ceux qui sont allés voter parce qu'on a des gens qui vont dans les bureaux de vote et qui nous ramènent les listes. On fait le décompte, on est capables de voir si le vote sort , mentionne Sylvain Gaudreault.

Puisque chaque vote compte dans une élection chaudement disputée, le travail d'un ou deux bénévoles peut parfois changer la donne.

D'après le reportage de Jean-François Coulombe