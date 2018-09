Radio-Canada Estrie a demandé aux candidats des principales circonscriptions estriennes, appartenant aux quatre partis représentés à l'Assemblée nationale, de répondre à un court questionnaire permettant aux électeurs de mieux les connaître. Une fois les informations colligées, où se situent les candidats estriens? Sont-ils plus jeunes ou plus vieux que les autres candidats du Québec? Sont-ils plus verts que la majorité des Québécois? Les femmes sont-elles bien représentées? Voici notre analyse.