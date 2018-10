Un texte de Catherine Paradis

Je vais me battre jusqu’au bout pour mon coin, le Lac-Saint-Jean. Éric Girard, député élu dans Lac-Saint-Jean

La forteresse péquiste de Lac-Saint-Jean n'a pas résisté au ras-de-marée bleu poudre qui a déferlé sur le Québec, lundi soir.

Éric Girard a récolté 39 % des suffrages devant le candidat péquiste William Fradette, qui finit la course avec 31 % des voix.

Le jeune diplômé en droit, qui a misé sur une campagne active sur le terrain, a perdu son pari de prendre le relais d'Alexandre Cloutier, qui l'avait emporté avec une majorité de près de 5000 votes lors de la dernière élection en 2014.

Début du graphique (passez à la fin) Coup de tonnerre dans Lac-Saint-Jean. La circonscription qui votait PQ depuis 1976 passe à la CAQ. Éric Girard l’emporte devant William Fradette #rcsag #saglac #elections2018 pic.twitter.com/sCvrqLTMX0 — Frédéric Tremblay (@fredtremblaysrc) 2 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)