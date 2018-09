Un texte de Piel Côté

Tourisme Abitibi-Témiscamingue estime que sa connaissance du territoire lui permettrait de mettre en place une image unique qui servirait bien la région dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre.

On veut recruter plus et retenir plus , assure la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky.

L'Association touristique régionale a récemment demandé 250 000 $ à la Conférence des préfets, afin de créer ce nouvel organisme. Son objectif est de soutenir toutes les entreprises qui veulent faire du recrutement de travailleurs à l'étranger, explique Mme Napky.

On veut monter des outils pour les aider à démarcher, mais de façon haut de gamme , dit-elle, ajoutant qu'il est temps d'agir.

Au moment où tout le monde tire partout et que c'est la panique, McDo de Val-d'Or part recruter au Maghreb et ça lui coûte 300 000 $. Nous on pourrait coordonner tout ça, précise-t-elle. Vous avez besoin de Maghrébins? On va mettre 5 ou 10 entreprises ensemble et ça ne leur coûtera pas 300 000 $ chacune , illustre-t-elle.

Le Cégep soutient l'initiative

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, estime qu'il est temps de mettre en place une structure régionale.

Il y a quelqu'un qui doit s'en mêler, quelqu'un doit s'en occuper. Je trouve que ça peut être une belle avenue, pour permettre à la région de maintenir une attraction de la main-d'oeuvre , soutient-il.

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue estime que son organisation a les ressources pour mener à bien ce mandat.

Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Il faut que notre image soit forte. Avec notre expertise et notre matériel, on pense qu'on va avoir un avantage sur toutes les régions canadiennes , spécifie-t-elle.

Mme Napky soutient toutefois qu'elle ne veut pas que son organisme prenne la place des autres qui font du travail sur le terrain. On n'est pas là pour se substituer à personne, ça nous prend des gens qui vont faire du travail sur les territoires, mais avant de faire connaître Rouyn-Noranda ou Amos, quand on fait du recrutement à l'international, il faut faire connaître l'Abitibi-Témiscamingue , croit-elle.

Une confirmation d'ici fin novembre

La présidente de la Conférence des préfets, Claire Bolduc, a préféré pas donner son avis sur la question et ne pas commenter le dossier, pour l'instant. Elle motive cela du fait qu'une décision finale devrait être prise d'ici la fin du mois de novembre.