Un texte de Jean-Marie Yambayamba

J'aimerais que le congrès annuel de l'ACFA soit l'événement rassembleur qu'il veut être. J'aimerais que ses visites guidées, ses ateliers, ses formations, ses spectacles, ses plénières, son cocktail et son grand banquet n'en fassent pas qu'un simple marché. Je souhaite, au contraire, que ces activités reflètent et consacrent des attentes partagées, qu'elles soient une synthèse et une évaluation de la possibilité durable de vivre en français en Alberta. Et je crois que ce n'est pas une utopie ...

Depuis mon arrivée en Alberta, en 2004, j'ai fréquenté La Cité francophone d'Edmonton pour trouver mes repères. J'ai suivi des sessions de formation à Accès-emploi pour me familiariser avec l'environnement professionnel albertain. J'ai visité l'Association canadienne-française de l'Alberta et le Centre d'accueil et d'établissement pour me brancher à d'autres francophones. J'ai été à la clinique de santé de La Cité pour des suivis médicaux. La liste d'organismes francophones qui m'ont servi est longue ...

Quatorze ans plus tard, j'ai encore le sentiment que ma vie se poursuit en français dans cette province anglaise. Je suis, certes, constamment confronté à l'anglais au quotidien, mais je vis, je travaille essentiellement en français et je ne regrette pas d'avoir envoyé mes enfants à des écoles francophones, même s'ils ont « attrapé l'anglais », comme on aime le dire par ici.

Une vue du congrès 2017 de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Photo : ACFA provinciale

Tout cela ne pouvait être possible sans des hommes, des femmes et ces organismes voués à l'identité francophone dans cette province. Mais parfois, j'ai craint que des querelles interpersonnelles ne fassent ombrage à cette « belle aventure ». C'est en tout cas ce que j'ai senti après l'éclatement du conflit qui a entraîné la démission de cinq membres du CA de l'ACFA cet été, même si cet organisme n'offre pas lui-même directement des services.

Il faut le reconnaître, ces services dont nous avons besoin peuvent être reçus dans une autre langue que le français. Mais ils sont mieux appréciés dans cette langue s'ils reposent sur des relations interpersonnelles, interprofessionnelles et intercommunautaires de qualité. Alors que la francophonie se prépare à nouveau son rendez-vous annuel - le congrès de l'ACFA - des conseils à cet effet peuvent aider.

J'en ai recueilli quelques-uns lors d'un entretien avec Charla King, professeure associée à la Faculté d'éducation de l'Université de l'Alberta où elle dirige le programme de recherche en sciences de la santé. Elle m'a expliqué que les principes valables dans les services de santé s'appliquent tout aussi bien dans d'autres contextes. En voici mon adaptation pour l'ACFA et pour les organismes au service de la francophonie albertaine :

continuer de bâtir le capital social francophone, autrement dit continuer de nouer et de développer des relations entre francophones

pouvoir partager son point de vue et entendre les perspectives des autres, sans préjugé

négocier les priorités pour trouver des terrains d'entente

pouvoir gérer les conflits

« Nous enseignons aux gens non pas à éviter les conflits, mais à les exploiter pour faire avancer l'équipe ou le groupe et produire les meilleures décisions », explique Charla King.

Comme n'importe quelle communauté, la communauté francophone albertaine comprend une variété de personnalités dont certaines peuvent être difficiles ou simplement particulières. Des conflits négligés ou mal gérés feront mal à la communauté et à ses membres. Pour être à la hauteur, l'Association canadienne-française de l'Alberta doit profiter de son congrès annuel pour montrer que le conflit comme celui qu'elle vient de traverser peut être une occasion de générer des décisions et des orientations au profit de notre fierté de vivre en français en Alberta.

Logo du congrès 2018 de l'Association canadienne-française de l'Alberta Photo : ACFA provinciale

Une motion sur l'intimidation figure dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui aura lieu pendant ce congrès. Les échanges à ce sujet permettront-ils d'évoluer dans le sens d'une vision partagée? La question, me semble-t-il, mérite d'être posée.