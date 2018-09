Avec les informations de Jocelyn Corbeil

François Bonnardel, député de Granby, et Christian Dubé, candidat de la CAQ et ancien vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ont effectué une visite jeudi à Rouyn-Noranda.

Les trois candidats de la CAQ ont participé à un dîner en compagnie de plusieurs gens d'affaires de la région et des élus.