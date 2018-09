La MMF accuse le gouvernement provincial d’agir de mauvaise foi, affirmant que la province a mis des mois pour informer l’organisation que l’accord, signé avec le précédent gouvernement néo-démocrate, ne serait pas prolongé après son expiration, le 31 mars 2016. Le gouvernement progressiste-conservateur a pris le pouvoir le 19 avril 2016.

Dans sa plainte, la MMF indique avoir envoyé une lettre datée du 13 mai 2016 au nouveau ministre de la Santé, Kelvin Goertzen, demandant une réunion avec Santé Manitoba pour examiner l'accord de financement de base et préparer un accord de fournisseur de services. La MMF s’attendait à signer ensuite cette nouvelle entente.

« Entente implicite »

L’organisation représentant les Métis déclare avoir attendu plus de sept mois avant d’obtenir une rencontre avec le ministre. Pendant ce temps, la MMF « a continué d’employer du personnel, a fourni des bureaux et des fournitures pour ces employés du département de la santé et du bien-être de la MMF », stipule la plainte.

« Il y avait une entente implicite entre la MMF et le Manitoba », ajoutent les documents judiciaires.

Aucune des accusations n’a encore été prouvée devant les tribunaux.

Lorsque la Fédération a pu rencontrer Kelvin Goertzen le 29 novembre 2016, le ministre de la Santé a alors informé la MMF que sa requête de financement, ainsi qu’une demande de 2,5 millions de dollars pour un programme de trois ans de prévention des maladies et développement du bien-être de la communauté métisse, était en cours de révision par l’entreprise KPMG. Cette dernière a été chargée de revoir l’ensemble des services de la province et de produire un rapport sur la performance fiscale.

Le ministre de la Santé a alors informé la MMF qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une recommandation de prolongement des programmes, décrit la plainte.

La province a « agi de mauvaise foi »

La MMF ajoute qu’elle n’a jamais reçu d’explication sur les raisons pour lesquelles le financement a été arrêté, et que le gouvernement n’a pas prévenu l’organisation assez tôt.

La province « a agi de mauvaise foi » parce que M. Goertzen et son équipe savaient que la MMF continuait à fournir des services parce qu’elle s’attendait à ce que le nouvel accord soit signé « alors qu’ils savaient pertinemment que cela n’arriverait pas », accuse la plainte.

En 2016, la MMF a demandé une révision judiciaire de la décision de la province, mais cette demande a été rejetée en juillet dernier.