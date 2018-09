La Ville entend construire d’ici le printemps 2020 un marché saisonnier couvert devant le stationnement en bordure de l’avenue Roland-Beaudin.

Le marché saisonnier est actuellement abrité sous des tentes temporaires dans le stationnement du centre sportif de Sainte-Foy, près de l’avenue De Rochebelle.

Le concept, qui est évolutif dit la Ville, prévoit une structure ouverte sur les côtés avec des composantes qui pourront être déployées pour protéger les marchands et les clients en cas de mauvais temps. Des blocs sanitaires sont également prévus.

« D’ici quelques années, le secteur aura complètement changé de visage et ça paraît déjà. Il sera moderne, dynamique et les citoyens pourront fréquenter un marché public convivial et attrayant », affirme le maire Régis Labeaume.

Les espaces de 1700 mètres carrés ne seront pas ouverts l’hiver.

Stationnement

Le stationnement sera aussi réaménagé pour passer de 600 cases actuellement à 630 cases de stationnement. Des arbres seront également plantés.

Annonce concernant le marché public de Sainte-Foy Photo : Radio-Canada

Les travaux seront réalisés en coordination avec les travaux de construction du centre de glace et d’amélioration du centre sportif dans le secteur et avant les travaux d’aménagement du réseau structurant, souligne le maire.

Le marché public saisonnier actuel demeurera en activité durant le chantier qui s'amorcera en 2019.

En ce qui concerne le marché aux puces de Sainte-Foy, plusieurs hypothèses sont actuellement à l’étude, affirme le maire.

« Il nous reste à faire des choix, mais je veux dire à ceux et celles qui participent au marché aux puces : "il n’y a pas de souci, ça va continuer. Pas ici durant les travaux c’est certain, mais ailleurs." On s’organise pour qu’ils [les marchands des puces] aient une place au minimum autant de place que ce qu’ils ont ici. »

Le coût du projet est évalué à 5 millions de dollars pour le marché et 6 millions pour le stationnement dans le secteur.