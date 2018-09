On a beaucoup utilisé les mots ''chance inouïe'' puis ''miracle'' quand on regarde qu'il n'y a pas eu de décès dans ça. Moi, je suis d'accord avec cette analyse-là, mais j'ajouterais un élément surtout pour rendre hommage [aux premiers répondants] c'est qu'on était aussi prêts , a-t-il affirmé à l'occasion d'un point de presse au Centre de coordination des mesures d’urgence.

M. Pedneaud-Jobin a aussi salué des médecins et des étudiants du Cégep de l'Outaouais, en soins préhospitaliers entre autres, qui ont rapidement offert leur aide.

L'intervention des pompiers, des policiers, de la STO, ça s'est fait en termes de minutes après l'événement. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Les services d'urgence de Gatineau ont dû mobiliser tous leurs effectifs. Le Service de sécurité incendie de Gatineau a notamment reçu neuf fois plus d'appels qu'à l'habitude.

Les pompiers gatinois ont répondu à 185 appels entre 17 h et minuit vendredi dernier, a précisé le directeur du Service de sécurité incendie, Denis Doucet. Au total, 108 pompiers ont été mobilisés sur le terrain, dont 21 venus en renfort de Val-des-Monts, Cantley et Chelsea.

Plus de 200 appels au 911

Les citoyens ont également contacté le 911 à 212 reprises après le passage de la tornade, a souligné le directeur par intérim du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin.

Ce dernier a aussi relaté que « l'ensemble des effectifs » ont été déployés sur le terrain pour répondre aux appels et qu'une trentaine de patrouilleurs se sont relayés pour assurer la sécurité des zones touchées par la tornade.

Selon la Ville de Gatineau, des agents du SPVG surveillent toujours en permanence le secteur du Mont-Bleu, où on a recensé le plus de dégâts. Au total, 205 bâtiments et 1686 logements ont été touchés dans ce quartier.

De plus, 50 employés du Service des travaux publics et 23 travailleurs du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés ont été envoyés sur le terrain pour appuyer les sinistrés.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Une tornade de catégorie EF3

Parmi les six tornades recensées par Environnement et Changement climatique Canada dans la grande région de la capitale nationale vendredi dernier, quatre ont touché terre en Outaouais.

La tornade qui a déferlé dans le secteur du Mont-Bleu était de force EF3 sur l’échelle de Fujita améliorée. Sur la rive québécoise, la vitesse des vents a atteint jusqu’à 230 km/h.

Selon les estimations de la Ville de Gatineau, un total de 326 bâtiments ont subi des dégâts à travers la municipalité, incluant ceux du quartier Mont-Bleu. La Ville a aussi précisé que 1762 résidents s'étaient enregistrés au centre de services aux sinistrés en date de jeudi.