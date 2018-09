Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Michel-Félix Tremblay

Paul Vignola, Parti conservateur du Québec

Paul Vignola, candidat du parti conservateur du Québec dans Matane-Matapédia Photo : Radio-Canada

Le candidat du Parti conservateur du Québec, Paul Vignola, dit devoir constamment expliquer que son parti est bien une formation provinciale.

Ce camionneur de 67 ans, de Saint-Octave-de-Métis, se pose en alternative aux grands partis qui, selon lui, n’ont plus la confiance des électeurs.

Le problème avec les partis que vous appelez majeurs, c’est qu’ils ont tous le même objectif, c’est de faire une grosse machine gouvernementale , juge-t-il. Nous, on veut la rapetisser. Beaucoup.

Selon M. Vignola, les gens veulent surtout des diminutions d’impôts, ce que propose son parti principalement.

En ce qui concerne l’immigration, le candidat n’est pas contre, mais estime qu’il faudrait la moduler en fonction des besoins de l’entreprise privée.

Pierre-Luc Coulombe, candidat du Parti vert du Québec

Pierre-Luc Coulombe, candidat du Parti vert dans Matane-Matapédia Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le jeune candidat du Parti vert du Québec, Pierre-Luc Coulombe, de Matane, ne voit pas de problème à représenter un parti moins connu.

Selon cet étudiant en ingénierie financière aux Hautes études commerciales (HEC) de Montréal, le fait de représenter un parti plus marginal n’empêche pas de défendre des idées.

Le Parti vert est vraiment le plus environnementaliste, mais aussi quand vous regardez la plate-forme, ça défend très bien la région , assure-t-il. Moi, je suis ici pour défendre les intérêts de la région, je veux défendre l’environnement, au niveau économique je suis capable de tout mettre ensemble et je suis capable de défendre mes idées.

Sa deuxième préoccupation après l’environnement est le déclin démographique. La solution qu’il propose à ce problème est l’éducation à distance.

Jocelyn Rioux, candidat de Citoyens au pouvoir du Québec

Jocelyn Rioux, candidat de Citoyens au pouvoir dans Matane-Matapédia Photo : Radio-Canada

En tant que représentant d’un parti émergent, le candidat de Citoyens au pouvoir, Jocelyn Rioux, dit avoir l’impression que sa formation se fait bouder par les médias. On devrait être juste pour tout le monde , dit-il. Heureusement qu’on peut compter sur les réseaux sociaux.

Quand il se présente, le candidat doit partir du début et expliquer que son parti propose un système parlementaire totalement différent. Ce sont les citoyens qui vont prendre les décisions.

C’est eux qui vont être au pouvoir , insiste-t-il. Ça veut dire que si moi, je fais pas ma job, les citoyens peuvent se réunir et dire " Lui y fait pas sa job. On le débarque. ". Présentement, on peut pas faire ça. [Les députés] sont immunisés!

Il indique que la démocratie s’exercerait par référendum comme en Suisse.