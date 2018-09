Un texte de Laurence Royer avec les informations de Nicolas Lachapelle

Le Directeur général des élections a installé des bureaux de vote supplémentaires dans les localités isolées et éloignées de la circonscription de Duplessis.

À Fermont, 460 des 1500 employés d’Arcelor Mittal ne sont pas résidents de la Municipalité. La majorité de ces travailleurs demeurent 14 jours consécutifs à Fermont avant de regagner leur domicile pour une autre période de 14 jours.

L’initiative d’élections Québec permet à ces travailleurs de voter loin de leur circonscription.

Des électeurs à Fermont Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

C’est notamment le cas du directeur de projet Grégory Mertena qui habite à Montréal et qui fait la navette entre la métropole et Fermont pour travailler. Il se réjouit de cette nouvelle mesure qui lui a permis de voter à plus de 1000 kilomètres de chez lui.

C'est un chef de parti qui représente mon arrondissement, dit-il. Je voulais vraiment qu’il soit élu. Je suis arrivé dans le Nord un peu frustré de ne pas pouvoir voter pis j'ai appris hier que je pouvais voter alors je suis comblé. C'est très important pour moi de voter.

Certains travailleurs considèrent le vote par la poste trop complexe et les quarts de travail de 12 heures laissaient peu de temps aux travailleurs pour voter.

Le bureau de vote itinérant a été installé dans un complexe résidentiel administré par Arcelor Mittal où logent 230 travailleurs de l’extérieur pendant la période allouée au vote.

Au total, 133 travailleurs d'Arcelor Mittal se sont prévalus de leur droit de vote grâce à ce bureau de scrutin.

Les installations d'Arcelor Mittal à Fermont Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Augmenter le taux de participation

Les bureaux de vote itinérants permettent également d’augmenter le taux de participation des citoyens des communautés isolées aux élections.

Le directeur du scrutin dans Duplessis, Renaud Dignard, affirme que l’étendue du territoire est un enjeu dans la circonscription.

Notre défi justement c'est d'aller là en hélicoptère, d'aller là en avion et offrir du vote par anticipation à ces gens-là. Renaud Dignard, directeur de scrutin dans Duplessis

Sept équipes se sont déplacées à Anticosti, à Schefferville ainsi que dans tous les villages de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord pour offrir le service.