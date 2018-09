Un texte de Tanya Neveu

Le plan quinquennal a pour objectif, entre autres, de rendre la culture plus accessible auprès des jeunes, des personnes plus vulnérables et des personnes âgées.

Le président de la Commission culturelle du Témiscamingue, Réal Couture, a parlé d'un plan d'action ambitieux.

On s'est rendu compte qu'il y a une certaine clientèle qui ne bénéficiait pas toujours de services culturels dans leur milieu. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers les milieux des gens. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi ne pas bâtir un projet de médiation culturelle avec les petits, les enfants de 0 à 5 ans dans les CPE , explique-t-il.

Composé d'une quarantaine d'actions, le plan vise aussi à rapprocher le milieu municipal et la culture, à reconnaître davantage les artistes et les bénévoles et à mettre en valeur l'art, la culture et le patrimoine témiscamien par l'entremise des nouvelles technologies.