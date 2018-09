Un texte d'Alain Labelle





1. Le reTyre, la peau qui s’adapte au pneu

Le reTyre. Photo : reTyre

Des designers norvégiens ont créé des bandes interchangeables qui peuvent être glissées ou enlevées rapidement sur un pneu de base qui reste sur la jante de façon permanente.

Ces différentes bandes en caoutchouc sont montées sur le dessus du pneu en utilisant des fermetures éclair placées sur les deux côtés. Pour le moment, les cyclistes peuvent utiliser le pneu de base sur les routes des villes, changer pour la bande tout-terrain, ou encore la bande cloutée lorsque la surface est glacée ou enneigée.

Le reTyre Photo : reTyre

Le système reTyre peut être installé en quelques minutes seulement.

D’autres bandes seront développées dans les prochains mois, notamment une qui inclut des LED et des composantes électroniques intégrées qui pourront communiquer avec le téléphone du cycliste.

Des modèles fabriqués à partir de matériaux tels que des fibres de noix de coco et du caoutchouc recyclable à 100 % sont également dans les plans.

2. Un robot chenille

Le mini-robot créé par des ingénieurs de l'Université de la ville de Hong Kong. Photo : Université de la ville d'Hong Kong

Un tout petit robot possédant des dizaines de pattes de moins d’un millimètre qui rappellent celles des chenilles a été mis au point par des ingénieurs chinois. Il est capable de transporter des charges étonnamment lourdes pour sa taille et s'adapte à des environnements difficiles.

Pour le créer, les chercheurs ont étudié les structures des pattes de centaines d'animaux terrestres, y compris ceux qui ont 2, 4, 8 pattes ou plus, en particulier le rapport entre la longueur des pattes et l'espace entre elles.

Ses pattes ne sont pas plus grosses que des cheveux. L'épaisseur du corps du robot est d'environ 0,15 mm, chaque patte conique mesure 0,65 mm de long et l'espace entre elle mesure environ 0,6 mm, ce qui permet de réduire leur surface de contact.

Des tests en laboratoire ont montré qu’il a 40 fois moins de friction qu'un robot sans pattes et qu’il fonctionne aussi bien dans les environnements secs et humides. Ses créateurs pensent qu’il pourrait éventuellement servir en médecine pour transporter des médicaments dans des régions précises du corps.

Le papillon qui s’abreuve de larmes d’oiseau

En restant sur le dos de l’oiseau au repos et en utilisant leur longue trompe pour atteindre ses yeux, le papillon évite de le déranger, tout en maintenant une distance de sécurité. Photo : Institut national de recherche amazonienne du Brésil

Cela pourrait bien être une fable de La Fontaine. Des biologistes brésiliens ont été témoins d’un phénomène particulier en Amazonie. Ils ont aperçu un oiseau (Hypocnemoides melanopogon) se reposant sur une branche avec un papillon (Gorgone macarea) à l'arrière du cou. Plus étrange encore, ce papillon de nuit semblait boire les larmes de l'un des yeux de l'oiseau avec sa trompe. Environ 45 minutes plus tard, les chercheurs ont aperçu un autre papillon qui buvait dans l'œil d'un autre oiseau.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Les papillons et les abeilles sont reconnus pour boire les sécrétions oculaires d'autres animaux moins actifs. Par exemple, les papillons s’abreuvent aux yeux des crocodiles, tandis que les abeilles aiment les larmes de tortue. Mais les oiseaux, qui se déplacent rapidement, représentent des hôtes improbables qui n’étaient pas connus pour ce type de compagnonnage.

Or, comme le métabolisme des oiseaux diminue la nuit, les biologistes estiment que c’est l’occasion parfaite pour des insectes de s’abreuver dans leurs yeux, une oasis remplie de nutriments tels que le sodium et les protéines.

En restant assis sur le dos de l’oiseau au repos et en utilisant leur longue trompe pour atteindre ses yeux, ils évitent de le déranger, tout en maintenant une distance de sécurité.

4. Le fauteuil roulant revu et corrigé

Le Superstar de l'entreprise Küschall Photo : Küschall

Des concepteurs suisses de l’entreprise Küschall ont mis au point le Superstar, un fauteuil roulant ultra-léger 1,5 kg (3,3 lb), mais très solide. Comment ont-ils réussi cet exploit? En utilisant du graphène, ce matériau composé de carbone dont les propriétés mécaniques sont décrites comme révolutionnaires, puisqu'il est extrêmement résistant, 200 fois plus que l'acier, malgré son extrême finesse.

Il serait au moins 30 % plus léger, mais aussi 20 % plus résistant que les fauteuils roulants classiques de carbone.

Selon ses créateurs, le Superstar réagit rapidement à chaque mouvement, et possède d'impressionnantes propriétés d'amortissement de la route. Sa géométrie en forme de X améliore les performances de glisse et favorise la posture correcte de l'utilisateur.

Il est aussi muni d’une lumière à DEL intégrée dans son cadre, et de garde-boue qui protègent l'utilisateur de ce que les roues projettent en roulant.

Le Superstar est muni de lumières à DEL. Photo : Küschall

Superstar a été développé à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur. Les clients recevront un modèle sur mesure afin d’assurer un ajustement parfait. Les premiers fauteuils seront livrés en 2020. Leur prix n’est pas encore fixé.

5. Le wi-fi pour dénombrer les gens

La méthode n'exige pas que les personnes comptées soient munies d'appareils sans fil pour réaliser le recensement. Photo : Université de la Californie à Santa Barbara

Des chercheurs américains ont montré qu'il est possible de compter le nombre de personnes dans une pièce en utilisant uniquement la technologie wi-fi et un signal RSSI.

Leur méthode n'exige pas que les personnes comptées soient munies d'appareils sans fil pour réaliser le recensement.

En utilisant à la fois un émetteur et un récepteur wi-fi dont le signal peut passer à travers les murs, les chercheurs affirment qu'ils peuvent compter jusqu'à 20 personnes dans une pièce, même s'ils se déplacent.

La présence et le mouvement des personnes mènent à une baisse du RSSI.

Un décompte a été testé avec succès dans trois salles de classe, une salle de conférence et un couloir sur le campus universitaire. Les tests consistaient à compter les personnes à travers un mur de bois, de plâtre et même de béton.

Pour le moment, la méthode est précise à deux personnes près. Elle pourrait éventuellement servir à optimiser le chauffage, la climatisation et l'éclairage d'un bâtiment, ou pour assurer la sécurité d’événements.

6. Vider le dépotoir en orbite terrestre

Représentation artistique de l’appareil expérimental RemoveDebris d’Airbus. Photo : Airbus

Les scientifiques s’inquiètent depuis plusieurs années du nombre de débris dans l’orbite terrestre. Pas moins de 5000 objets de plus d'un mètre, 20 000 de plus de 10 cm et 75 0000 d'environ 1 cm forment un dépotoir au-dessus de nos têtes.

Or, les tests de l’appareil expérimental RemoveDebris d’Airbus, arrivé à la Station spatiale internationale ce printemps, ont commencé et les premiers tests sont concluants.

La capture d'un petit satellite a été réalisée pour la première fois à l'aide d'un filet de 5 mètres de diamètre lancé par le vidangeur de l’espace. Ce dernier a été conçu pour tester trois techniques de capture et de désorbitation. Dans ce premier test, il a libéré un petit CubeSat simulant un débris spatial et à le laisser s'éloigner à cinq mètres. Ensuite, RemoveDebris a lancé le filet pour le capturer à une distance d'environ 7 mètres, avant qu'il ne dérive pour se désorbiter.

L’opération est bien plus complexe qu’elle ne paraît. Six ans ont été nécessaires pour développer ce filet pour ne pas qu'il s'emmêle lors de sa progression jusqu'au débris et sa capture en s'enroulant autour de lui.

Deux autres tests seront réalisés dans les prochains mois.

Ces expériences seront menées en dessous de la SSI pour éviter tout risque de collision.

7. Quand la Lune fait le tour du monde!

L'oeuvre « Museum of the Moon » dans un parc. Photo : Luke Jerram

La douce présence nocturne de la Lune captive l'imagination humaine depuis des millénaires.

L'artiste multidisciplinaire britannique Luke Jerram nous ramène à notre fascination pour la Lune avec une grande œuvre de 7 mètres de la Lune réalisée à l’aide d’images haute résolution de la surface lunaire de la NASA.

L'oeuvre « Museum of the Moon » de l'artiste Luke Jerram Photo : Luke Jerram

« Museum of the Moon » est une œuvre itinérante d'art qui sera présentée à de nombreux festivals artistiques et culturels au cours des prochaines années. L'installation est une fusion d'images, de lumière et de son inspirée par le seul satellite naturel de la Terre.

En outre, selon l'endroit où l'œuvre d'art est présentée, sa signification et son interprétation changeront.