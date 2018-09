Un texte de Romain Schué

« François Legault a confirmé qu’il créerait ni plus ni moins au Québec une classe de sans-papiers. Que ferait M. Legault avec ces gens, ces hommes, ces femmes? C’est extrêmement inquiétant », a indiqué vendredi le député libéral Marc Tanguay, envoyé par le parti pour réagir aux propos tenus le matin même le chef de la CAQ.

Ce dernier, en entrevue au 98.5 FM, a une nouvelle fois expliqué qu’il laissera « le gouvernement fédéral prendre en charge » les immigrants qui rateraient les tests de français et de valeurs qu’il compte mettre en place.

Souhaitant baisser de 20 % les seuils d’immigration, François Legault veut donner trois ans aux nouveaux arrivants pour réussir cet examen. Ces derniers pourront les passer à plusieurs reprises, a-t-il déjà souligné, précisant aussi que son gouvernement se montrerait « compréhensif » envers les personnes âgées ou celles ayant « des difficultés d’apprentissage ».

Mais en cas d’échecs répétés, que ferait François Legault, s’il devient premier ministre? « C’est au gouvernement fédéral qui va décider ce qu’elle fera avec la personne qui n’a pas de statut, qui n’est pas citoyen », a-t-il répondu.

Créerait-il alors des sans-papiers au Québec? « Il y en a dans tous les pays, a-t-il rétorqué au micro de Paul Arcand. Mais à un moment donné, on a le droit. Je pense que les Québécois me suivent. La majorité des Québécois sont d’accord pour dire que les nouveaux arrivants devraient réussir un test de français et un test de valeurs. »

François Legault doit par ailleurs s'exprimer ce vendredi devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM). Celle-ci est en contradiction avec la proposition du chef caquiste et réclame l'arrivée de 60 000 immigrants par an (contre 52 000 l'an passé) pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre.

Un reportage « dommageable » dans le Washington Post

Marc Tanguay a également mis de l’avant un texte publié ce vendredi dans le Washington Post. Celui-ci détaille les mesures envisagées par François Legault et analyse les positions des partis sur l’immigration.

« Ça, c’est excessivement dommageable pour Québec. C’est une mauvaise publicité pour le Québec », a clamé Marc Tanguay, candidat dans la circonscription de LaFontaine.