Alerte aux divulgâcheurs : cet article révèle plusieurs intrigues des récents épisodes.

Le scénariste affirme notamment que 80 % des crimes de la série sont commis par des personnes blanches. « Nous sommes dans un poste de police et des actes criminels horribles y sont traités, comme des crimes d’honneur. Je ne m’attaque pas plus à une minorité qu’une autre. Je ne me censure pas, je ne fais pas de sensationnalisme, j’ai des tonnes d’histoires de ce type. Mais au-delà de ça, on oublie la magnifique performance des acteurs pour cette histoire », précise Luc Dionne.

Luc Dionne, auteur de « District 31 » Photo : Radio-Canada/LisaMarie Noël

Dès mercredi, Luc Dionne a écrit un message sur la page Facebook de l’émission, après avoir reçu plusieurs messages polis et articulés qui le questionnaient sur ce choix.

Les drames de District 31 ne sont pas une surprise pour la journaliste Isabelle Richer qui couvre la scène judiciaire depuis de nombreuses années et suit la série.

Je peux mettre un nom sur chaque histoire de District 31. Isabelle Richer, journaliste judiciaire

Isabelle Richer n'a pas souvenir d'un drame impliquant une jeune musulmane lesbienne. En revanche, elle se souvient d’au moins trois cas précis de jeunes filles qui commençaient à s’émanciper, avaient des amoureux et fumaient. « Si je n’ai pas couvert l’affaire Shafia [le meurtre de quatre femmes par des membres de leur famille], je suis intervenue à plusieurs reprises pour expliquer le crime d’honneur », précise-t-elle.

De son côté, Luc Dionne précise que le fait que la jeune femme de District 31 soit lesbienne est un aspect de l'histoire directement sorti de son imagination.

Je me suis dit : "Que fait-on dans une telle famille quand cette situation arrive?" Donc tant qu’à en mettre, on va en mettre. Pourquoi pas? Ça montre jusqu'à quel point l'auteur est tordu. Luc Dionne, scénariste de District 31

Luc Dionne cite une autre enquête des policiers pour étayer son propos, l'histoire d'une professeure qui séduit le fils de son ancien amant pour se venger. L'adolescent se suicide après l'emballement des médias et des moqueries à l'école.

Je pensais qu'une histoire avec un professeur masculin serait banale, alors pourquoi pas le contraire, et au fil de ma réflexion, pourquoi l'enseignante n'aurait pas été la maitresse du père. Quand je dis ça, j’essaie de ne pas porter du jugement. L'histoire était un peu [le film] Fatal Attraction. Une petite histoire d’un soir qui déboule. C’est comme ça que j’aborde mes histoires. J'ajoute une couche de plus, j’essaie de tordre les choses pour que ça ne soit pas linéaire. Luc Dionne

Une jeune musulmane lesbienne enlevée par son frère

L’histoire du crime d'honneur est celle d’Hanna Mansouri (Zenab Jaber), une jeune fille de 17 ans à qui son père, Abou Bakr Mansouri (Belkacem Lahbairi), apprend qu’elle doit s’envoler dans quelques jours pour se marier de force. La jeune fille, qui a une amoureuse, n’entend pas obéir. Sa mère Fatima Mansouri (Hynda Benabdallah), soumise à son mari, ne lui est d’aucune aide. « Ma pauvre enfant... À ton âge, tu n'as pas de droits. Tu fais ce que ton père te dit de faire », lui indiquait-elle dans l'épisode diffusé lundi.

Isabelle Roy (Hélène Bourgeois-Leclerc) vient vérifier si Hanna est retenue contre son gré par ses parents. Photo : Aetios production

Hanna est soutenue dans cette épreuve par son amoureuse, Dania Mercier (Marine Johnson) et la mère de cette dernière Mélanie Mercier, (Annick Lefebvre). La jeune fille décide d’aller voir la police qui la place sous la protection de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Malheureusement, son frère Islem Mansouri (Harou Davtian), qu’elle qualifie de voyou et non de croyant, la retrouve, l'enlève puis la séquestre dans un motel où elle subit un viol collectif. Les policiers la retrouvent avant qu’on ne l’envoie à l’étranger et arrêtent son frère et des complices. La suite de l’histoire sera diffusée lundi prochain.