Haligonienne ou Torontoise? On s’arrache Mattea Roach, championne de Jeopardy!

La championne canadienne du jeu télévisé Jeopardy!, Mattea Roach, est entrée dans l'histoire après avoir remporté plus de matchs que n'importe quel concurrent canadien. Elle s'est retrouvée au centre d'un débat d'habitants qui réclament qu'elle soit reliée à leur ville.

La Torontoise de 23 ans — ou est-ce une Haligonienne? — a remporté vendredi la huitième plus longue séquence de l'histoire de la saison régulière du jeu télévisé avec 14 victoires consécutives, et ses concitoyens canadiens en prennent note.

Elle indique que les gens de la Nouvelle-Écosse, et aussi les gens de Toronto — les deux endroits auxquels elle s'associe le plus — ont été très désireux de la revendiquer comme appartenant plus à l'un qu'à l'autre .

Halifax, Calgary, Moncton et Toronto

Mattea Roach a passé les six premières années de sa vie et une partie de son adolescence à Halifax. Mais en réalité, elle appartient aux deux endroits.

La Nouvelle-Écosse est chez elle, a-t-elle déclaré, mais elle se sent profondément attachée à Toronto, la ville où elle a déménagé pour obtenir un diplôme universitaire en sciences politiques et en études sur la diversité sexuelle.

Elle a également passé du temps à Calgary et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mattea Roach, 23 ans, native d'Halifax et résidente de Toronto, sur le plateau de «Jeopardy!» le 20 avril 2022. Photo : Tyler Golden / Jeopardy Productions / La Presse canadienne

Elle comprend la sensibilité très canadienne d'être fière des célébrités locales et l'a même commentée dans le jeu-questionnaire tout en faisant référence au défunt animateur de Jeopardy!, Alex Trebek.

Mattea Roach s'est rendu compte qu'elle avait acquis une renommée nationale lorsqu'elle a repéré un article sur elle-même sur le site web satirique The Beaverton (Nouvelle fenêtre) .

Cela, encore plus que le véritable intérêt des médias, c'était comme réaliser que j'ai réussi , dit la concurrente.

C'est une période intéressante pour être un Canadien sur Jeopardy!!, une émission américaine avec des liens indéniables avec le Nord. Le décor du spectacle a été surnommé scène Alex Trebek , en l'honneur de l'ancien animateur de Sudbury, en Ontario.

Mattea Roach a exprimé une certaine déception du fait que sa prestation ravive l'émission seulement après le décès d'Alex Trebek, qui est mort en 2020.

C'est un peu doux-amer et triste que cette séquence se produise après son décès, et qu'il ne puisse pas célébrer ce qui est maintenant de loin le plus long parcours d'un concurrent canadien à l'émission , a mentionné Mattea Roach.

Plus de 400 000 $ gagnés jusqu'à maintenant

L'émission a également tendance à lancer quelques questions sur le Canada et sur l'un des auteurs principaux de l'émission, Billy Wisse, qui a grandi à Montréal.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mattea Roach (à droite) lors de l'émission de «Jeopardy!» diffusée le 5 avril 2022, qui était celle de sa première victoire. Photo : Jeopardy Productions Inc.

Cela donne à Mme Roach un avantage dans certains cas, mais elle a dit que l'américanité de la série pouvait aussi parfois la faire trébucher.

L'émission de jeudi soir, par exemple, comportait une catégorie entière sur l'État de Californie.

Lors de l'épisode de vendredi, Mattea Roach a gagné 320 081 $ US (407 655 $ CA) à l'émission, la plaçant à la 10e place pour les gains les plus élevés de la saison régulière.

Elle s'est également qualifiée pour le Tournoi des champions cet automne, lorsqu'elle affrontera certains des meilleurs joueurs de l'émission.

Cela inclut la gagnante de 40 matchs, Amy Schneider, dont la séquence s'est terminée en janvier, juste avant que Mattea Roach ne tourne ses premiers épisodes. Je suis très excitée à l'idée de perdre contre elle , a plaisanté cette dernière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Amy Schneider, championne de «Jeopardy!» était invitée à la Maison-Blanche le 31 mars 2022. Photo : Associated Press / Patrick Semansky

Pour l'instant, sa famille, ses amis et ses fans continuent de l'encourager.

Le téléspectateur de longue date de Jeopardy!, Terry Tomlin, qui habite Dartmouth en Nouvelle-Écosse, dit qu'il y a une excitation supplémentaire d'encourager une candidate ayant un lien avec sa région.

Il regarde la série depuis des années avec sa femme et ses quatre enfants, mais dernièrement, ils la regardaient tous les soirs sur les bords de leurs sièges, en panique .

Il y a un niveau d'engagement plus profond lorsque vous vous identifiez plus étroitement à la personne , a déclaré Terry Tomlin, vendredi.

Le Cap-Breton dans l'équation

Pour ceux qui connaissent personnellement Mattea Roach, son succès n'est pas une surprise.

J'ai toujours dit qu'elle aurait pu être dans Jeopardy! quand elle avait 10 ans , a dit Jason Church, son cousin.

Il a commencé à annoncer sa performance sur une enseigne en lettres moulées à l'extérieur de son épicerie du Cap-Breton, l'île à l'extrême est de la Nouvelle-Écosse.

Mattea Roach a partagé une photo du panneau sur Twitter, le décrivant comme un comportement extrêmement Cap-Breton .

Jason Church, qui dirige Church's Valufoods dans la communauté de Marion Bridge, a déclaré que c'était une chose facile à faire pour soutenir sa cousine, et la revendiquer.

Elle est née à Halifax, mais je l'appelle une habitante du Cap-Breton , a dit Jason Church, soulignant que ses grands-parents et ses cousins vivent sur l'île.

Depuis le début de son règne, la séquence de victoires de Mattea Roach est tout ce dont les clients veulent parler lorsqu'ils visitent l'épicerie de Jason Church.