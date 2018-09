Un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher

La rencontre aura pour but d'inciter les entrepreneurs à accélérer l'implantation de pratiques innovantes au sein de leur entreprise en plus de faire connaître l'aide disponible en la matière au Bas-Saint-Laurent et dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Considérant que les défis seront nombreux pour les entreprises au cours des prochaines années, l'organisation des Rendez-vous affirme que les dirigeants n'ont d'autres choix que d'investir dans l'innovation, que ce soit pour pallier la râreté des travailleurs ou pour assurer leur compétitivité sur la scène nationale et internationale.

Parmi les sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous, mentionnons l'internet des objets, l'industrie 4.0 et l'économie circulaire.

Pour la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, il est primordial que les entreprises se préparent en amont aux enjeux qui les toucheront au cours des prochaines décennies.

Ça va être des investissements très importants et il faut faire les bons investissements. C'est pourquoi on invite d'autres entrepreneurs à venir échanger sur les pratiques innovantes qui ont fonctionné pour eux comme sur les pratiques qui n'ont pas fonctionné. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Mme Vignet avait d'ailleurs fait de l'innovation dans les entreprises un de ses principaux chevaux de bataille lors de la plus récente campagne électorale municipale, en novembre dernier.

Le directeur général de la SOPER, Martin Beaulieu. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Fonds régional d'innovation

L'organisation des Rendez-vous a profité de la conférence de presse pour officialiser la mise en place du Fonds régional d'innovation. L'initiative, dotée d'une enveloppe d'un peu plus de 1 M$, sera gérée par la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER). Le but, selon le directeur général Martin Beaulieu, est de bonifier le maillage entre la recherche et les entreprises.

L'objectif est d'améliorer le lien entre les entrepreneurs et nos centres de recherche dans l'Est-du-Québec. On s'est rendu compte que les entrepreneurs ne connaissaient pas toujours l'expertise qu'il y a dans leur ville. Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER

Le fonds aidera donc les entreprises à hauteur de 25 000 $. L'enveloppe de 1 M$, ça peut sembler peu pour certaines personnes, beaucoup pour d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est que le Fonds s'insère dans plein d'autres programmes provinciaux ou fédéraux , précise M. Beaulieu.

Pour nous, ce qui était important, c'était que nos entrepreneurs qui veulent faire un projet n'abandonnent pas une idée d'innovation parce qu'il leur manque quelques millieurs de dollars , conclut-t-il.

Les entreprises intéressées à participer aux Rendez-vous de l'innovation peuvent se rendre sur le site internet officiel de l'événement.