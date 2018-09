La convention collective des 5500 syndiqués de la SAQ est échue depuis un an et demi et il s'agit de la cinquième journée de débrayage à être observée par les membres du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB SAQ CSN).

Au stade olympique de Montréal, des centaines, voire plus d'un millier de syndiqués sont réunis en assemblée générale. Une autre rencontre a lieu à Québec. Selon Katia Lelièvre, présidente du syndicat, « les gens ne veulent pas reculer, ils ne veulent pas perdre leurs acquis ».

Les points en litige porteraient sur la précarité d'emploi et les questions monétaires.

Afin de « maintenir la pression sur l'employeur », la direction du syndicat réclame de ses membres qu'ils lui accordent le mandat de poursuivre la grève pour encore 18 jours.

Katia Lelièvre affirme que l'employeur poursuit l'objectif « d'enlever des choses » à ses syndiqués. Mme Lelièvre soutient que depuis le début de l'année, 582 travailleurs – à temps partiel à temps plein – ont remis leur démission à la SAQ. « Ces statistiques parlantes » représentent plus de 10 % des effectifs totaux, dit-elle.

À la SAQ, un caissier-vendeur au sommet de son échelle touche 24,81 $ l'heure. Un employé à temps partiel touche 19,33 $ l'heure. Katia Lelièvre reconnaît que dans l'opinion publique, nombreux sont ceux qui pensent que les employés de la SAQ sont privilégiés de travailler au-dessus du salaire minimum.

« Les gens s’arrêtent au salaire et ne regardent pas l’ensemble des conditions, déplore-t-elle. Que tu sois payé 19,33 $ de l’heure, si tu travailles trois heures, tu paies pas ton épicerie. »

« La SAQ est rentable, très rentable », renchérit Katia Lelièvre, citant les dividendes qu'a remis la société d'État au gouvernement et les bonis liés à la performance, obtenus par les cadres.

On comprend pas pourquoi nous on doit reculer sur nos acquis et s’appauvrir parce qu’actuellement sur la table […] il n’y a pratiquement pas d’augmentation de salaire. Katia Lelièvre, présidente du syndicat des employés de la SAQ

« Dans les années 1970, 90 % des gens qui travaillaient à la SAQ avaient des jobs à temps plein, affirme pour sa part Jacques Létourneau, président de la CSN. Alors qu’aujourd’hui, c’est la grande majorité qui vit la précarité. »