Un texte de Charles D’Amboise

La Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ), qui représente plus 1500 ambulanciers, estime qu’un ordre professionnel pourrait éventuellement désengorger les urgences de la province.

« Avec un ordre professionnel, les "paramédics" pourraient rediriger, s’ils le jugent, les patients vers les groupes de médecine de famille, des cliniques sans rendez-vous ou pharmaciens », explique Paul Levesque, directeur de la FCPQ.

Selon la Fédération, 200 000 patients sont transportés chaque année pour des priorités jugées « non urgentes ».

Paul Levesque, directeur de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec Photo : Radio-Canada

Actuellement, la seule porte d’entrée qu’on a, c’est les urgences. Pour les cas moins urgents, on pourrait les rediriger. Paul Levesque, directeur de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec

« Si on peut faire baisser de 20 000 à 30 000 le nombre de patients qui vont à l’urgence, c’est déjà ça », affirme M. Levesque.

Élargir les droits de pratique

À plus long terme, les techniciens souhaiteraient être en mesure d'accomplir des actes délégués comme c'est le cas pour les infirmières.

« Nous sommes formés dans la gestion de nombreuses situations et pouvons participer beaucoup plus activement à désengorger le système. […] Nous pouvons en faire plus, nous voulons en faire plus », insiste le président de la fédération.

D’autres provinces, comme l’Ontario, ont élargi le rôle communautaire aux ambulanciers, rappelle M. Levesque.

Chaque année, plus de 600 000 patients sont transportés par ambulance au Québec.