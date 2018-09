« Un gouvernement minoritaire que je dirigerai avec Véronique [Hivon] fera en sorte de trouver des majorités, parfois avec QS, parfois avec la CAQ, parfois avec les libéraux, sur chacun des sujets sur lesquels nous avancerons », a soutenu Jean-François Lisée.

Il s’est dit ouvert aux propositions et aux « bonnes idées » des autres partis.

« On va chercher des consensus, on va chercher à avoir, la plupart du temps, des législations qui vont attirer l’adhésion des autres, on va discuter avec les autres », a-t-il insisté, expliquant que son parti avait toujours été prêt à la collaboration lors de la rédaction des projets de loi. Une façon de faire qu’il compte bien poursuivre.

« Nous allons être beaucoup plus ouverts à ce que les législations soient coécrites avec les oppositions que ce qui a été fait dans le passé récent », a déclaré le chef du PQ.

Ça va être notre marque de commerce. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Non à une coalition formelle

Cependant, il exclut totalement l’idée d’un gouvernement de coalition, une idée qu’il prônait pourtant en 2012, lorsque sa chef de l'époque, Pauline Marois, avait été élue à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Il aurait alors souhaité tendre la main à François Legault, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), pour lui offrir le ministère de l’Économie, et à Françoise David, de Québec solidaire (QS), pour le ministère des Affaires sociales.

Mais la situation n’est plus celle de 2012, soutient-il aujourd’hui.

« Cette proposition a été faite parce que nous voulions avoir une majorité parlementaire pour avoir le droit de déclencher un référendum dans le mandat si nous pensions que le moment était opportun », a-t-il répondu à la question d’un journaliste.

« Ce n’est plus le cas, nous n’allons pas tenir de référendum dans le premier mandat, donc nous n’avons pas besoin de majorité parlementaire. »

De plus, affirme-t-il, le François Legault de 2018 n’est pas celui avec qui il envisageait de faire alliance en 2012. Sur l’immigration, sur l’éducation, sur l’environnement, le chef de la CAQ « s’est éloigné encore plus des positions communes que nous avions ».

Jean-François Lisée et sa vice-chef, Véronique Hivon, étaient à Acton Vale, en Estrie, pour faire une annonce sur l'environnement.