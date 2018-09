Plus d’études sur la perchaude, souhaite Marc H. Plante

Le candidat libéral dans la circonscription de Maskinongé, Marc H. Plante, s’engage à faire en sorte que les stocks de perchaude soient étudiés chaque année, plutôt qu’au deux ou trois ans comme c’est actuellement le cas. Un moratoire empêche la pêche commerciale et sportive de la perchaude depuis 2012 raison du déclin de l’espèce. L’année dernière, le moratoire a été reconduit jusqu’en 2023. Selon Marc H Plante, cette pêche est une plaque tournante de l’économie de la région et doit être préservée.

Un secrétariat pour la jeunesse dans Laviolette-Saint-Maurice

Le candidat du PLQ dans Laviolette-Saint-Maurice, Pierre Giguère, s’est engagé à créer un secrétariat à la jeunesse dans son organisation dans un deuxième mandat. Pierre Giguère croit que de donner voix aux jeunes de sa circonscription peut freiner l’exode vers les grandes villes que connaissent le Centre-de-la-Mauricie et la Haute-Mauricie.

Les candidats libéraux Jean-Denis Girard, Pierre Giguère et Pierre Michel Auger Photo : Radio-Canada

Ce que je perçois lorsque je suis sur le terrain avec les jeunes, c’est que la majorité d’entre eux ont un intérêt envers la politique , avance le député sortant. Cependant, ils ont souvent l’impression que les enjeux mis de l’avant ne les touchent pas directement.

Le libéral Pierre Michel Auger voit le fil d’arrivée

Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Champlain, Pierre Michel Auger, s’est montré satisfait de sa campagne pour un troisième mandat. Il a par ailleurs dressé la liste de ses engagements locaux dans un prochain mandat; s’y retrouve de rendre disponible l’internet haute vitesse et le réseau cellulaire dans les MRC de Mékinac et des Chenaux, de soutenir la pérennité et la défense du Festival western de Saint-Tite et les projets de développement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Le PQ toujours confiant

À quelques jours des élections provinciales, les candidats du Parti québécois (PQ) de la Mauricie croient toujours en leurs chances de l'emporter. Misant sur leur travail sur le terrain et sur les engagements de leur parti, ils estiment pouvoir convaincre les indécis de voter pour eux.

Les candidats du Parti québécois en Mauricie : Nicole Morin (Maskinongé), Gaétan Leclerc (Champlain) et Marie-Claude Camirand (Trois-Rivières) Photo : Radio-Canada

Dans le dernier droit de la campagne, Marie-Claude Camirand (Trois-Rivières) et Gaétan Leclerc (Champlain) disent ne pas trop accorder d'importance aux sondages.

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, sera d'ailleurs à Trois-Rivières samedi après-midi pour une dernière visite avant les élections de lundi. Il sera au bureau électoral de Marie-Claude Camirand à Trois-Rivières un peu avant 15 h.

Une campagne sous le thème de l’environnement pour Québec solidaire

Les candidats de Québec solidaire (QS) en Mauricie concluent une campagne de terrain qui s’est en grande partie faite sous le thème de l’environnement.

Les candidats de Québec solidaire (QS) Valérie Delage, dans la circonscription de Trois-Rivières et Steven Roy Cullen, dans la circonscription de Champlain, font une annonce devant le boisé au Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

La candidate dans Trois-Rivières, Valérie Delage, a réitéré sa volonté de faire de Trois-Rivières une ville verte, notamment en aménageant une ceinture verte autour de la ville. L’enjeu du transport en commun, entre pour relier les villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières, a été central à la campagne de plusieurs candidats. Québec solidaire est convaincu qu'il fera des gains à l'extérieur de Montréal lundi prochain.

Les candidats de la CAQ font leur bilan de campagne

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Donald Martel, a répété dans son bilan de campagne que le doublement de l’autoroute 55 et le développement du parc industriel de Bécancour comptent parmi ses principaux engagements. Le député sortant de Nicolet-Bécancour, qui avait été nommé porte-parole de la CAQ dans la région, a bon espoir que son parti fera une percée en Mauricie. Donald Martel s’est aussi félicité du ton respectueux et sobre de la campagne de tous les candidats dans la circonscription de Nicolet-Bécancour.

Les candidats de la CAQ dans Maskinongé (Simon Allaire), Trois-Rivières (Jean Boulet) et Champlain (Sonia LeBel), lors d'une annonce au sujet du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Photo : Radio-Canada

Jean Boulet, qui se présente sous la bannière caquiste dans Trois-Rivières, a déclaré que Trois-Rivières doit être remise à l’agenda du prochain gouvernement. Il a rappelé son projet de créer un Quartier des affaires et de l’innovation au centre-ville de Trois-Rivières et de participer à la création d’un centre de recherche dédié au virage numérique en entreprise. Le candidat caquiste souhaite aussi s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre en incitant plus d’immigrants qualifiés à s’établir en Mauricie.