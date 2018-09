Personne n’avait prédit que le nom d'un fleuron acadien trônerait sur le domicile des Wildcats de Moncton, le plus grand amphithéâtre au Nouveau-Brunswick.

Le président d’Audiologie Avenir, Denis LeBlanc, est le premier surpris. Le Centre Avenir c'est du jamais vu dans notre industrie. Jamais un groupe d'audiologistes n'a osé s'embarquer dans une telle aventure , soutient M. LeBlanc.

L'entrepreneur Denis LeBlanc projette d'étendre son service de location de prothèses auditives aux États-Unis. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

Avec onze cliniques et une trentaine d'employés, la PME représente le plus grand groupe d'audiologistes en Atlantique. Denis LeBlanc lorgne Charlottetown et Halifax pour ouvrir de nouvelles succursales.

Mais le service de location d’appareils auditifs, le seul en son genre, offre déjà ses services dans toutes les provinces canadiennes. La moitié de sa clientèle opte désormais pour la location au lieu de l’achat.

On s'est vite rendu compte qu'il y avait un énorme marché [de location], explique M. LeBlanc. Les gens adorent le fait qu'ils ont un nouvel appareil de bonne technologie tous les trois ans.

L’homme d’affaires de 42 ans vise une expansion au sud de la frontière, tout en prônant une croissance responsable .

Famille entrepreneuriale

La famille de Denis LeBlanc oeuvre dans le secteur de la construction immobilière dans la région de Dieppe. Elle est notamment propriétaire du terrain de golf Fox Creek.

Mais les emplois en construction dans l’entreprise familiale ne convenaient pas à Denis LeBlanc et il a ouvert sa première clinique dès la fin de ses études, à 24 ans. Je me vois encore seul dans mon bureau, à jouer à solitaire, en attendant mon premier patient , se rappelle M. LeBlanc, avec une pointe d'ironie.

Huit années passent et il achète une deuxième clinique, à Shediac. C’est à ce moment-là qu’il décide de se concentrer sur la croissance de son entreprise. C’est vraiment cette acquisition de la deuxième clinique qui nous a ouvert les yeux sur le potentiel , juge Denis LeBlanc.

Puis quand s’ajoute la troisième clinique, il devient clair qu’une stratégie de marketing s’impose. Avec trois cliniques, on a vu qu'on avait maintenant la masse critique pour faire de l'expansion plus agressive , affirme le principal intéressé.

Le nom Avenir émerge en 2012, fruit de plusieurs mois de réflexion avec des consultants américains. Le choix est surprenant dans un marché majoritairement anglophone.

Je suis très fier de mes racines acadiennes donc je suis content d’avoir trouvé un nom francophone et qui reflète bien nos valeurs. Denis LeBlanc, président d'Audiologie Avenir

L'entrepreneur mise désormais sur sa visibilité pour informer le public en matière de santé auditive. Les aacheteurs de billets de spectacles au Centre Avenir recevront des bouchons pour les oreilles gratuits à l’entrée du complexe, pour contrer les décibels élevés.