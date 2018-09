Un texte de Rose St-Pierre

Le consortium responsable du projet avait pourtant estimé le coût de la construction à 3,46 milliards de dollars, cet été.

L’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD) refuse de parler d'une augmentation des coûts et défend que l’estimation rendue publique il y a quelques mois ne prévît que les coûts d’opération et non le coût total.

Les coûts de construction et de gestion du pont sont plus élevés que les estimations originales. Photo : Bridging North America et l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD)

Des 5,7 milliards de dollars estimés, 3,8 milliards seront attribués au design et à la construction du pont à six voies.

1,9 milliard de dollars seront consacrés à l’entretien de la structure.

Le pont sera ouvert à la circulation à partir de 2024, après 74 mois de travaux et une période de consultation qui doit débuter avant la fin de l’année.

L’APWD estime que 2 500 emplois seront créés par l’édification de la superstructure traversant la frontière canado-américaine.

L’Autorité du pont Windsor-Détroit prévoit que la main-d’oeuvre proviendra de la région de Windsor, de Détroit et des communautés des Premières nations.

Le gouvernement fédéral, par le biais de l’Autorité du pont Windsor-Détroit, couvrira les frais de la construction, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Le pont proposé sera un pont haubané et sera le plus long pont du genre en Amérique du Nord. Photo : Bridging North America et l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD)

Ottawa espère recouvrir les coûts de construction grâce aux revenus tirés des péages au cours des 30 premières années du pont.

En cas de dépassement de coûts, ce sera le consortium Bridging North America qui assumera les frais supplémentaires.

Si l’échéancier est respecté, le processus menant à la construction et la construction du pont auront pris 12 ans.