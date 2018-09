Avec les informations de Tanya Neveu



À titre d'exemple, le pont enjambant la rivière à La Loutre, sur la Montée Gauthier à St-Bruno-de-Guigues, fait l'objet d'une restriction de charge de 12 tonnes.



Cette restriction empêchera donc la circulation des déneigeuses à l'hiver, une situation décriée par la préfète de la MRC Témiscamingue, Claire Bolduc.



Il faut s'inquiéter de cette situation-là! Quand on nous dit que la machinerie qui nettoie les routes et qui met du sable est trop lourde pour passer sur un pont qui doit être entretenu l'hiver…on revient à l'essentiel , dit-elle.

Comment ça se fait qu'on ne s'en est pas rendu compte avant? Comment ça se fait qu'on n’a pas fait d'intervention avant? Claire Bolduc

On a questionné la planification des travaux, la planification de l'entretien , ajoute-t-elle. On ne veut pas être devant un fait accompli. On va exiger du ministère des réponses , ajoute la préfète.

Le MTQ cherche des solutions

De son côté, le ministère des Transports affirme être à la recherche de solution pour ne pas avoir à fermer le pont reliant St-Bruno-de-Guigues à d'autres municipalités du Témiscamingue.



Le conseiller en communication Luc Adam explique que des démarches ont été entamées depuis le début du mois de septembre.

Le scénario le plus probable que nous avons évalué récemment, ce serait d'aménager des virées et de faire entretenir le pont par un véhicule léger qui serait inférieur à 12 tonnes. Au niveau contractuel, on est en négociation. Mais c'est le scénario le plus probable pour cet hiver. Luc Adam

Il existe plus de 500 ponts sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.



Les travaux sont effectués en lien avec les priorités établies par le ministère des Transports.